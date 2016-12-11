اعتبارات تنها اصل در پیشرفت ورزش نیست/دانش مربیان بایدبه روز باشد

به گزارش خبرنگار مهر، دومین جلسه هماهنگی اجرای جشنواره همگانی و استعدایابی استان کردستان بعد از ظهر یکشنبه ۲۱ آذرماه در سالن اجتماعات اداره کل ورزش و جوانان برگزار شد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان کردستان اظهار داشت: شرکت در چنین جلساتی ضروری است و باید تلاش شود تا زمینه‌های فعالیت و استعدادیابی هیأت‌ ها به خوبی فراهم شود.

حامدجولایی با اشاره به معرفی هیات ورزشی استان به عنوان پایلوت در جشنواره همگانی استعدادیابی گفت: استان کردستان در دیگر رشته های ورزشی دارای شرایط خوبی است که تنها وزارت ورزش و جوانان هندبال، تیراندازی باکمان، کشتی، تنیس روی میز و شطرنج را به کردستان ابلاغ کرده است.

به گفته وی، استان کردستان در رشته‌های بسیاری صاحب عنوان و دارای استعداد است و اگر جدا از این پنج هیات، هیات های ورزشی دیگر هم شامل طرح استعدادیابی وزارت ورزش قرار می گرفت امکان بهتر ظاهر شدن دیگر در دیگر رشته ها را نیز داشتیم.

جولایی افزود: امیدواریم با رایزنی‌های صورت گرفته با وزرات ورزش در بحث استعدادیابی، شاهد حضور رشته‌های دیگری که در استان حرفی برای گفتن دارند، باشیم.

مدیرکل ورزش و جوانان استان کردستان افزود: پارامتر های مشخصی برای استعدادیابی به هیأت‌ها ابلاغ شده و باید بر طبق این پارامترها، فعالیت‌ها، وظایف و اهداف را اجرا کنند.

وی با بیان اینکه آموزش و پرورش در زمینه استعدادیابی نونهالان بسیار اهمیت دارد، افزود: استعدادیابی طی سالیان بسیاری از سوی آموزش و پرورش صورت گرفته است اما این موضوع مهم به صورت علمی و کارآمد اجرا نشده است.

جولایی عنوان کرد: در گذشته با توجه به قد و قامت، استخوان‌بندی و سایر خصوصیات ظاهری، افراد را برای رشته‌هایی مانند والیبال و بسکتبال و .. انتخاب می‌کردند که این شیوه‌ها علمی نبوده و نتایج مناسبی را نیز به همراه ندارند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان کردستان با اشاره به اهمیت مربیگری، گفت: اگر مربیان توان علمی خود را افزایش ندهند نمی‌توانند استعدادها را تا مرحله قهرمانی‌های کشوری و بین‌المللی هدایت کنند زیرا امروزه ورزش نیازمند یک مربی با دانش است.

وی افزود: در بحث مربیگری درآمد زایی اهمیت دارد اما نباید در اولویت قرار گیرد، زیرا فعالیت ۷۰ ورزشکار زیر نظر یک مربی نمی‌توانند نتیجه خوبی را حاصل کند.

جولایی عنوان کرد: یک مربی باید بداند ورزشکار نونهال به چه تغذیه و حرکات ورزشی نیاز دارد و مسیر را برای فعالیت آینده پایه‌ ریزی کند تا با یک روند علمی و صحیح به قهرمانی دست یابد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان کردستان اظهار داشت: پرداختن به تمرینات و روش‌های سنتی، دیگر در دنیای ورزش امروز جایگاهی ندارد و این موضوع در سال‌های گذشته موجب شد تا ورزش کشور با افول مواجه شود و خوشبختانه اکنون با به کارگیری تمرینات و تکنیک‌های روز دنیا شاهد پیشرفت در ورزش هستیم.

وی با اشاره به پنج هیأت انتخاب شده از سوی وزرات ورزش، افزود: استعدادیابی موضوع مهمی بوده و نباید تنها به این پنج هیأت محدود شود و امیدواریم در کارگاه‌ها و جلسات استعدادیابی سایر هیأت‌ها نیز حضور داشته باشند.

جولایی با بیان اینکه وجود اعتبارات تنها گزینه برای پیشرفت در یک رشته ورزشی نیست اظهار داشت: با توجه به کمبودهایی که در هیأت بوکس کردستان وجود دارد، این هیأت جزو موفق‌ترین رشته‌های ورزشی بوده و در تمامی مسابقات برگزار شده در سطح کشور صاحب عنوان است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان کردستان افزود: در رشته قایقرانی مدتی ضعف داشتیم و اکنون با تمرینات مستمر، مدون و علمی توانسته‌ استعدادهای بسیاری را در این رشته شناسایی کند.

جولایی در پایان ابراز امیدواری کرد: این جشنواره استعدادیابی با همکاری خانواده‌ها به خوبی اجرا شود و هر کدام از جوانان ونوجوانان ما که در رشته‌ای خاصی استعداد دارند، در آینده نزدیک موفق به کسب مدال‌ها و عناوین جهانی شوند.