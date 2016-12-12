به گزارش خبرنگار مهر، حدود دو هفته است که آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در کشور شیوع یافته و برخی از واحدهای تولیدی مرغ تخمگذار در استانهای تهران، البرز، آذربایجان شرقی و قم به این ویروس آلوده شدهاند.
به دنبال این مساله، سازمان دامپزشکی کشور طی دو اطلاعیه اطلاع رسانیهای لازم را به مردم و مرغداران انجام و از اجرای عملیات معدوم سازی، پاکسازی و ضدعفونی واحدهای آلوده خبر داد. به گفته مسئولان از زمان معدوم سازی واحدهای آلوده تاکنون، موردی از آلودگی مجدد گزارش نشده است.
نکته قابل توجه در این میان آن است که وقتی یک واحد مرغداری به ویروس آنفلوانزا آلوده میشود، علاوه بر خود کانون آلوده، تمام واحدهای موجود تا شعاع ۳ کیلومتری آن نیز معدوم میشوند.
نحوه معدوم سازی طیور آلوده، مسالهای است که بسیاری از مردم از آن آگاهی ندارند و نمیدانند چرا در پی آلودگی یک واحد، جمعیت زیادی از طیور باید حذف شوند.
در همین راستا رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخمگذار استان تهران به مهر گفت: وقتی بیماری آنفلوانزای مرغی در کشور شیوع پیدا میکند، ناچار به حذف و معدوم سازی واحدهای آلوده و همچنین واحدهایی که تا شعاع ۳ کیلومتری آنها وجود دارند، هستیم تا از شیوع آن به سایر نقاط جلوگیری کنیم.
ناصر نبیپور با بیان اینکه به همین دلیل تعداد طیوری که حذف شده خیلی زیاد است، ادامه میدهد: این امر باعث میشود عرضه تخم مرغ به بازار کاهش پیدا کند.
وی درباره نحوه معدوم سازی طیور آلوده نیز گفت:طیوری که نتیجه نمونه برداری و آزمایشات آنان مثبت است، در داخل گونی قرار میگیرند؛ لودرها در محوطه مرغداری زمین را حفر میکنند و گونیهای مذکور در چالههای حفر شده، مدفون میشوند، روی آنها آهک و سپس خاک ریخته میشود ومحوطه نیز ضدعفونی میگردد.
نبیپور ادامه داد: علاوه بر این، تخم مرغ، کارتن و هرچیزی که مربوط به واحد مرعداری آلوده باشد، معدوم میشود.
وی تصریح کرد: این معدوم سازی، تا شعاع سه کیلومتری واحد آلوده انجام میشود و گاهی حتی برخی واحدهایی که مشکلی ندارند هم بدلیل قرارگرفتن در این شعاع سه کیلومتری، به اجبار باید مورد معدوم سازی قرار بگیرند.
به گفته رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخمگذار استان تهران، مرغهایی هم که آلوده نیستند اما در ظن آلودگی به ویروس آنفلوانزای فوق حاد پرندگان هستند و احتمال میدهند که ممکن است برایشان آلودگی پیش آید، به کشتارگاه فرستاده شده و کشتار میشوند.
وی این تدابیر را برای جلوگیری از شیوع بیشتر این بیماری اجتناب ناپذیر عنوان کرد و گفت: این اقدامات مانع موثری برای جلوگیری از گسترش بیماری است.
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