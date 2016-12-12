جلسه پیشگیری از آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در صحنه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه پیشگیری و مقابله با بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان امروز دوشنبه در شهرستان صحنه تشکیل شد.

دکتر رامین سمیعیان رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان صحنه در این جلسه به تشریح عامل بیماری و وضعیت فعلی وقوع آن در جهان و ایران پرداخت و هم مرز بودن استان کرمانشاه- با کشور عراق با توجه به اینکه در این کشور تاکنون ۱۲ کانون آلوده به بیماری مشاهده و گزارش شده- را یکی از عوامل هشدار دهنده عنوان کرد.

وی اظهار داشت: همچنین وجود زیستگاه های طبیعی پرندگان مهاجر و آزادپرواز در استان، وجود اماکن فروش و عرضه غیرمجاز پرندگان زنده و کشتارهای خیابانی به عنوان دیگر عوامل خطر در اشاعه این بیماری مطرح هستند.

رییس شبکه دامپزشکی شهرستان صحنه خواستار آمادگی دستگاههای عضو جلسه در همکاری با دامپزشکی در خصوص پیشگیری و مقابله با این بیماری در شهرستان شد.

در این جلسه همچنین عرضه و کشتار غیر مجاز مرغ به عنوان زیرپا گذاشتن یکی از اصول بهداشتی زندگی شهرنشینی امروز عنوان شد و از دامپزشکی، شبکه بهداشت، آموزش و پروش و شهرداری در خواست شد تا با انجام کارهای تبلیغی و فرهنگی در جهت فرهنگ سازی استفاده از مرغ کشتار روز -که در کشتارگاه های صنعتی و تحت نظارت بهداشتی دامپزشکی کشتار می شوند- اقدام شود.

همچنین در این جلسه صمدی دادستان شهرستان صحنه ضمن تاکید بر فرهنگ سازی در این خصوص با اعلام اینکه مبارزه با این معضل علاوه بر اقدامات فرهنگ ساز نیاز به عزم و تصمیم جدی استانی دارد از برخورد جدی دستگاه قضایی با افرادی که امنیت غذایی و بهداشت عمومی جامعه را به مخاطره بیاندازند خبرداد و افزود: ما در راستای سلامت عمومی جامعه پشتیبان دستگاههای مجری خواهیم بود.