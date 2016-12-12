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۲۲ آذر ۱۳۹۵، ۱۲:۱۰

در جمع خبرنگاران عنوان شد؛

۱.۵ میلیارد دلار گردش مالی قاچاق دارو در ایران

۱.۵ میلیارد دلار گردش مالی قاچاق دارو در ایران

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص گردش مالی کالاهای قاچاق در کشور گفت: گردش مالی کل قاچاق سالانه ١٥ میلیارد دلار و سهم قاچاق دارو ١.٥ میلیارد دلار است.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جمشیدی در حاشیه همایش ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد در جمع خبرنگاران در خصوص مبادی قاچاق کالا، افزود: قاچاق از کشورهای مختلف صورت می گیرد اما اینکه از چه مبادی وارد می شود باید گفت، متاسفانه از مبادی رسمی هم وارد می شود.

وی ادامه داد: بخش فرودگاهی و مسافری، گمرک، کوله برها، ته لنجی ها این ها همه بخشی از مبادی ورود کالای قاچاق است البته وضعیت مبارزه با قاچاق کالا بهتر شده اما باز هم نسبت به حجمی که وارد می شود خیلی اتفاق خوبی نیفتاده است.

جمشیدی در خصوص گردش مالی ناشی از قاچاق گفت: گردش مالی کل قاچاق سالانه ١٥ میلیارد دلار و گردش مالی قاچاق دارو ١.٥ میلیارد دلار است.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا طرح ناصرخسرو متوقف شده است، افزود: طرح ناصرخسرو همچنان پابرجاست و به زودی به بخش های دیگر هم ورود می کنیم و دولت هم حمایت می کند.

کد مطلب 3848095

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