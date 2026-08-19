به گزارش خبرنگار مهر، علی تیموری شامگاه چهارشنبه در اختتامیه گردهمایی سراسری معاونان توسعه مدیریت و منابع سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های تابعه وزارت جهاد کشاورزی که در ساری برگزار شد، اظهار کرد: در زمان ادغام وزارت جهاد سازندگی و وزارت کشاورزی در سال ۱۳۸۰، حدود ۱۴۰ هزار نفر در مجموعه این وزارتخانه فعالیت داشتند، اما این رقم اکنون به حدود ۶۲ هزار و ۵۰۰ نفر رسیده است.

وی افزود: نیروی انسانی وزارت جهاد کشاورزی طی این سال‌ها به کمتر از نصف کاهش یافته و با توجه به روند بازنشستگی نیروهای باسابقه، این کاهش همچنان ادامه خواهد داشت.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به سطح تحصیلات کارکنان این وزارتخانه گفت: بیش از ۸۳ درصد کارکنان دارای مدرک تحصیلی بالاتر از کارشناسی هستند، اما حدود ۱۳ هزار و ۸۰۰ نفر از کارکنان بیش از ۶۰ سال سن دارند و در آستانه بازنشستگی قرار گرفته‌اند.

تیموری ادامه داد: با خروج این نیروها از بدنه وزارتخانه، حدود ۱۳ تا ۱۴ درصد دیگر از ظرفیت نیروی انسانی کاهش خواهد یافت؛ این در حالی است که نیروهای باسابقه، تجربه و دانش ارزشمندی را نیز با خود از مجموعه خارج می‌کنند.

وی از دریافت مجوز استخدام ۲ هزار نیروی جدید خبر داد و بیان کرد: مجوز لازم از سازمان اداری و استخدامی اخذ شده، اما به دلیل تخصیص نیافتن اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه، امکان برگزاری آزمون و جذب نیروهای متخصص فراهم نشده است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی این وضعیت را تهدیدی جدی برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز وزارتخانه دانست و بر ضرورت تأمین اعتبار برای جذب نیروهای جدید تأکید کرد.

حقوق کارکنان با مسئولیت‌های آنان همخوانی ندارد

تیموری در ادامه با اشاره به وضعیت حقوق و مزایای کارکنان وزارت جهاد کشاورزی گفت: یک کارشناس دارای مدرک کارشناسی و ۳۰ سال سابقه کار حدود ۲۳ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان حقوق دریافت می‌کند و حقوق یک کارشناس دارای مدرک دکترا و ۳۰ سال سابقه نیز حدود ۲۵ میلیون تومان است.

وی با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی از جمله دستگاه‌هایی است که کارکنان آن با فاصله معیشتی نسبت به برخی دستگاه‌های دیگر مواجه هستند، افزود: اگرچه اختلاف دریافتی با برخی دستگاه‌های بالادستی ممکن است بسیار زیاد نباشد، اما برخورداری برخی مجموعه‌ها از امکانات رفاهی و درآمدهای بیشتر، این فاصله را در زندگی کارکنان محسوس کرده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی یکی از مطالبات جدی کارکنان این وزارتخانه را تعیین تکلیف «فوق‌العاده امنیت غذایی» عنوان کرد و گفت: تأمین امنیت غذایی در شرایط حساس و بحرانی، مأموریتی راهبردی است و کارکنان وزارت جهاد کشاورزی در این حوزه مسئولیت سنگینی بر عهده دارند.

وی افزود: در این زمینه از سوی وزیر جهاد کشاورزی با رئیس‌جمهور و معاون اول رئیس‌جمهور مکاتباتی انجام شده و موضوع با رئیس سازمان اداری و استخدامی نیز پیگیری شده است.

تیموری خاطرنشان کرد: قرار بود پیش از جنگ، با توافق سازمان برنامه و بودجه، مبلغی تا سه همت برای اجرای این طرح اختصاص یابد، اما با وقوع جنگ، پیگیری موضوع متوقف شد.

وی از رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس که در این نشست حضور داشت خواست در شرایط مناسب، زمینه برگزاری جلسه‌ای مشترک با حضور وزیر جهاد کشاورزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس سازمان اداری و استخدامی فراهم شود تا طرح فوق‌العاده امنیت غذایی در شورای حقوق و دستمزد مطرح و پس از تصویب ابلاغ شود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: اجرای این طرح می‌تواند حداقل سه تا چهار میلیون تومان و در صورت بهبود شرایط، تا هفت میلیون تومان به احکام حقوقی کارکنان اضافه کند.

تیموری در پایان با قدردانی از تلاش کارکنان وزارت جهاد کشاورزی در سراسر کشور اظهار کرد: همکاران این وزارتخانه در شرایط سخت و حساس، به‌ویژه در دوران جنگ ۴۰ روزه، با حضور مستمر برای تأمین نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی به وظایف خود عمل کردند و انتظار دارند متناسب با این مسئولیت و تلاش، از حقوق و مزایای شایسته برخوردار شوند.