مردم از واکنش ایران به «ایسا» خوشحال خواهند شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل رهبر معظم انقلاب صبح امروز پس از دیدار با رمضان عبدالله دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که در جلسه هفته گذشته شورای عالی نظارت بر اجرای برجام چه نتایجی حاصل شد، گفت: جمهوری اسلامی ایران در برابر آمریکایی ها و مصوبات دو مجلس آن کشور که علیه ما داشته است، حتما موضع مناسبی را اتخاذ خواهد کرد. مقدمات آن در جلسه هفته گذشته شورای عالی نظارت بر اجرای برجام مطرح و در خصوص آن تصمیم گرفته شد و جزئیات آن نیز بعدا توسط دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به اطلاع خواهد رسید.

وی افزود: بدون تردید در اجرای برجام ایران به تعهدات خودش عمل کرده، اما آمریکایی ها به خصوص در حوزه اقتصادی به آن عمل نکردند.

مشاور امور بین الملل رهبر معظم انقلاب با بیان اینکه نفس این موضوع که آنها در کنگره و سنا قانون تمدید تحریم ها علیه ایران را تصویب کردند، این بدون پاسخ از طرف ما نخواهد ماند، اظهار کرد: اگر رئیس جمهور آن کشور آن قانون را امضاء کند شرایط متفاوت خواهد بود و اگر امضاء نکند هم طور دیگری است، اما به هر حال تا همین میزان هم جمهوری اسلامی ایران نسبت به کاری که آنها انجام دادند واکنش مناسب را خواهد داشت، اما فعلا بنا به مصالحی قرار بر این است که جزئیات آن مطرح نشود.

ولایتی ادامه داد: یقینا پاسخ ایران قاطع، روشن و مناسب خواهد بود و ما به آنچه که از قبل گفتیم و رهنمودهای رهبری در مورد چگونگی اجرای برجام و انجام تعهدات آمریکایی ها که اگر ذره ای هم نقص داشته باشد ما واکنش لازم را نشان خواهیم داد.

وی در پاسخ به این سوال که این تصمیمات اتخاذ شده چه زمانی اعلام خواهد شد، تصریح کرد: موارد مشخصی در شورا تصمیم گرفته شده و در آینده ای نزدیک به اطلاع خواهد رسید. قطعا مردم ایران از تصمیمات گرفته شده خوشحال و دشمنان ما ناامید خواهند شد.

مشاور امور بین الملل رهبر معظم انقلاب در پاسخ به این سوال که نظر شما راجع به اظهارات وقیحانه نخست وزیر انگلیس علیه ایران چیست، گفت: انگلیسی ها در حال حاضر هیچ اقتدار قائم به خودشان ندارند و از سیاست های آمریکایی ها پیروی می کنند. آمریکایی‌ها اگر در این منطقه در عراق، سوریه، لبنان و افغانستان دچار شکست شده اند انگلیسی ها که متغیر آمریکایی ها هستند هم شکست خواهند خورد، اما اینها کاسب و به دنبال منافع کشورهای حوزه خلیج فارس به خصوص سعودی ها هستند که به دنبال امکان کسب مال از آنها است تا بتوانند تسلیحات بی مصرف خودشان را در بازارهای خلیج فارس بفروشند.

وی ادامه داد: نخست وزیر تازه به دوران رسیده انگلیس بیش از آنکه این سخن را نسبت به ایران گفته باشد، برای دلخوشی سعودی ها که در همه میدان ها شکست خورده اند، مطرح کرده است و یکی از روزنامه های مطرح انگلیس تصریح کرده که سعودی ها هم در سوریه، عراق، یمن و هم در حوزه نفت از ایران شکست خورده اند و این اقرار یک روزنامه انگلیسی است و بعد هم وزیر خارجه انگلیس صحبتی را علیه سوریه مطرح کرده که این سیاست انگلیسی ها است که بیایند اینجا توسط نخست وزیرشان سخنانی تکراری را مطرح کنند و صحبتی را بگویند که هیچ اثر عملی قطعا نخواهد داشت ولی موجب ایجاد بازاری برای سلاح های فروش نرفته و بی مصرف انگلیس باشد و این البته مشکلی هم از حکام سعودی حل نخواهد کرد.

ولایتی خاطرنشان کرد: سعودی ها باید بپذیرند که ملت های منطقه بیدار شده اند. آنها قریب به دو سال است که مردم بی پناه یمن را بمباران می کنند و ۱۰ هزار نفر از آنها را شهید کرده اند، اما مردمشان مقاومت کردند و دولت تشکیل دادند. درعراق، موصل در آستانه پیروزی قرار دارد، در سوریه هم حلب چنین وضعیتی دارد و به امید خدا دیگر مناطق آن کشور هم به زودی آزاد می شود، در لبنان کاندیدای ۸ مارس رئیس جمهور شد و با ۱۴ مارس کنار آمد که در جهت تقویت خط مقاومت است و این هم باز شکست سعودی ها است و همه اینها حکایت از شیب نزولی سعودی ها دارد.

بررسی طرح ۱۰ ماده‌ای جنبش جهاد اسلامی فلسطین

وی همچنین در مورد دیدارش با رمضان عبدالله گفت: رئیس جنبش جهاد اسلامی فلسطین در مدت اقامت خود ملاقاتهایی را خواهند داشت و ما در مورد مسائل منطقه و فلسطین گفت‌وگوهایی را در این دیدار داشتیم.

ولایتی گفت: مهمترین نکته مورد بحث ما در این دیدار طرح ۱۰ ماده‌ای جنبش جهاد اسلامی است که توسط آقای رمضان عبدالله مطرح شد و در جهان عرب به طور عام و در فلسطین به طور خاص مورد توجه قرار گرفت و از اهم مطالبی که در این طرح آمده پس گرفتن معاهده اسلو و پس گرفتن شناسایی رژیم صهیونیستی توسط برخی مقامات کشورهای عرب با برخی از فلسطینیان است.

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، تصریح کرد: برخی از آمار می‌گوید ۶۵ درصد از مردم فلسطین با طرح آقای رمضان عبدالله موافق هستند و این طرح مورد تایید فرهیختگان فلسطینی قرار گرفته و آقای رمضان عبدالله در یک برنامه تلویزیونی درباره این طرح توضیح دادند. همچنین برخی از علمای جهان اسلام طرح ایشان را تأیید کردند و این نشان از تدبیر بالای رهبری جنبش جهاد اسلامی دارد.

ولایتی در پایان خاطرنشان کرد: رابطه جمهوری اسلامی ایران با جنبش جهاد اسلامی یک رابطه خاص بوده و این از زمان حیات دکتر فتحی شقاقی و بعد از شهادت ایشان و همچنین با آقای رمضان عبدالله تاکنون خوب بوده و روابط دوستانه‌ای بین ما وجود دارد.

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