هشدار پکن به «ترامپ» در مورد به خطر افتادن روابط چین و آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، چین امروز دوشنبه اعلام کرد که پایبند نبودن دولت آینده آمریکا به اصل چین واحد و بی توجهی این کشور به بیانیه های مشترک طرفین درباره تایوان، روابط پکن - واشنگتن را به طور جدی به خطر خواهد انداخت.

«گینگ شوانگ» سخنگوی وزارت خارجه چین امروز در مصاحبه مطبوعاتی در پکن به خبرنگاران گفت که اظهارات ترامپ مبنی بر اینکه دولت وی به اصل «یک چین» پایبندی نشان نخواهد داد ، مایه نگرانی شدید است.

وی افزود که اصل و اساس توسعه روابط پایدار و سالم چین که از مهمترین مناسبات میان دو کشور در جهان محسوب می شود ، به اصل یک مربوط است و اگر این پایبندی نباشد مناسبات به خطر می افتد.

«دونالد ترامپ» رئیس جمهوری منتخب آمریکا روز گذشته در مصاحبه ای گفته بود: من سیاست چین واحد را کاملا درک می‌کنم اما دلیلی نمی‌بینم که پیش از توافق با چین بر سر مسائلی دیگر از جمله تجارت، به این سیاست پایبند بمانیم.

از سوی دیگر گلوبال تایمز، چاپ چین چین، امروز دوشنبه در مطلبی نوشت: ترامپ مانند یک کودک در موضوع دیپلماسی بی‌تجربه است و سیاست چین واحد قابل خرید و فروش نیست.