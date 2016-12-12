شخصیت مصطفی خمینی جامع الاطراف بود/ در مورد آقامصطفی غفلت شده است

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری کنگره نکوداشت منزلت علمی شهید آیت الله مصطفی خمینی با سخنرانی آیت الله علی اکبر رشاد و حجت الاسلام سیدحمید روحانی بعدازظهر امروز دوشنبه ۲۲ آذرماه در محل پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد.

آیت الله علی اکبر رشاد با بیان اینکه کنگره نکوداشت منزلت علمی شهید آیت الله مصطفی خمینی مقارن با اول آبان مصادف با چهلمین سالگرد شهادت آیت الله مصطفی خمینی برگزار می شود، گفت: شخصیت آیت الله مصطفی خمینی شخصیت جامع الاطرافی بود.

وی گفت: از نظر سبک زندگی و ساده زیستی، آیت الله مصطفی خمینی کم نظیر بود. امام خمینی(ره) در دو واقعه تعبیر تعجب برانگیزی بکار بردند. یک بار زمانی که خبر شهادت حاج آقا مصطفی را به ایشان دادند و یک بار دیگر هم وقتی ایران مورد حمله عراق قرار گرفت.

وی افزود: در شهادت مرحوم مصطفی خمینی، امام اولا این جمله را گفتند که مصطفی امید آینده اسلام بود. جمله بسیار دقیق و مهمی بود. شاید آن زمان افراد کمتر به این سخت امام (ره) پی بردند و این سخن را درک کردند. دوم گفتند این شهادت از الطاف خفیه الهیه بود. در مورد جنگ نیز امام چنین اظهاری داشتند. اینکه ایشان این شهادت را از الطاف خفیه الهی دانستند دیدیم که بعدا انقلاب هم از شهادت حاج آقا مصطفی آغاز شد.

رشاد ادامه داد: ساواک به خیال خودش فکر می کرد آتش انقلاب را خاموش کرده اما معلوم شد این آتش زیر خاکستر شعله ور است و با اندک بهانه ای روشن می شود و کاخ ستم را به آتش می کشد. لذا مردم به صحنه آمدند چهلم به چهلم وصل شد و این اعتراضات از سال ۵۶ شروع شد و سال ۵۷ به پیروزی رسید. این انقلاب بعد از نزدیک به ۴۰ سال همچنان مشعلی است برای محرومین، مستضعفین و شیعیان اهل بیت.

وی تصریح کرد: انقلاب ایران، سرنوشت و جغرافیای سیاسی جهان را تحت تاثیر قرار داد. بعد از ۴۰ سال از پیروزی انقلاب همچنان این انقلاب استوار و با نشاط پیش می رود در حالی که همه انقلاب ها در جهان یا خاموش شده اند یا به زانو درآمدند اما انقلاب ایران همچنان پرشور پیش می رود.

آیت الله رشاد بیان کرد: امام در مورد جنگ هم فرمودند این جنگ از الطاف خفیه الهیه است. بعد از گذشت سه دهه از جنگ هم الان فهمیدند که چرا امام گفتند این جنگ از الطاف خفیه الهیه است زیرا ما در جنگ پیشرفت های بزرگی پیدا کردیم تا جایی که امروز دشمنان به جهت اقتداری که داریم فکر تجاوز به سرشان نمی زند. امروز فهمیدیم که چرا امام از این واقعه تلخ به الطاف خلفیه الهیه تعبیر نمودند.

وی ادامه داد: امام فرمودند مصطفی امید آینده انقلاب است. در فقه، اصول، تفسیر حاج مصطفی شخصیت بزرگی بوده است در حالی که قبل از ۵۰ سالگی به شهادت رسیدند اما آثار اصولی و مجموعه ۷ جلدی اصول ایشان از آثار برجسته ما است.

رئیس پژوهشگاه فرهنگ اندیشه اسلامی تصریح کرد: حاج آقامصطفی در علم تفسیر مهارت داشتند و هم در حوزه حکمت ، عرفان، فقه و اصول و حتی در زمینه تاریخ، تالیفاتی در تاریخ اهل بیت دارد و از جهاتی به افراد هم تراز و همزمان خودشان ممتاز بودند. در عین حال یک شخصیت مبارز و انقلابی بودند. بازوی امام بودند و دوشادوش امام و کنار ایشان و همراه ایشان شمشیر زدند.

وی گفت: موضوع شهادت حاج مصطفی مطلب و واقعه جزئی و کوچکی نبود. شهادت حاج آقامصطفی فراتر از اینها بود. موضوع توسط استکبار جهانی برنامه ریزی شده بود. حاج آقامصطفی را خمینی دوم تعبیر می کردند.

رشاد ادامه داد: به لحاظ سیاسی و بین المللی هم حاج آقا مصطفی شخصیت ممتازی داشتند. در ۴۰ سالی که از شهادت ایشان می گذرد شاید مجال کافی برای پرداختن به شخصیت ایشان بدست نیامده است. تنها ۲۰ سال پیش در بیستمین سالگرد شهادت ایشان گنگره ای برگزار شد و امروز و پس از ۴۰ سال پس از شهادت ایشان قصد داریم نکوداشت علمی ایشان را با کمک همه دستگاهها و رسانه ها و مطبوعات و خبرگزاری ها برگزار کنیم.

وی تصریح کرد: تقاضا دارم موضوع بازتاب و خبررسانی این کنگره را به عنوان تکلیف ملی و انقلابی بدانید تا حقی که این شهید بزرگوار در انقلاب دارد بتوانیم ذره ای از آن را ادا کنیم.

حجت الاسلام سیدحمید روحانی نیز در این نشست گفت: در مورد شهید سیدمصطفی خمینی مطالبی که به نظر می رسد این است که در طول تاریخ انقلاب مقام این شخصیت چه از نظر علمی، چه از نظر اخلاقی و چه از نظر سیاسی بدرستی شناخته نشده و شخصیت ایشان مغفول مانده است در حالی که شخصیتی بودند که از نظر علمی در عصر خودش بی مانند بود و از نظر اخلاقی فروتنی ایشان بی نظیر بود.

وی گفت: آقا مصطفی بهرغم اینکه فرزند امام(ره) بودند هیچگاه رفتار ایشان به گونه ای نبود که یک آقازاده باشند. با کمال ساده زیستی و فروتنی زندگی می کردند. وقتی به ترکیه تبعید شد در نامه ای که به نامه بزرگوارشان می نویسند می گویند بدهکاری های من را به بقال و داروخانه پاستور بدهید. کمتر دیده شده که یک طلبه در این حد زندگی فقیرانه ای داشته باشد. در گرمای ۵۰ درجه ای عراق با اتوبوس سفر می کرد. در حد تاکسی سوار شدن هم استنکاف می کرد. از نظر بینش سیاسی بسیار قوی و آگاه بود. مسائل را بدستی دنبال می کرد. شناخت کافی از مسائل روز داشت. بسیار جدی و قاطع بود. نبوغ ایشان از نظر علمی تا به آن پایه بود که وقتی از ایشان سئوال کردند چه زمانی به اجتهاد رسیدی گفت نمی دانم اما اینقدر می دانم وقتی بالغ شدم چندسالی بیشتر تقلید نکردم و خودم به درجه اجتهاد رسیدم.

روحانی ادامه داد: در مورد این شخصیت بزرگوار از نظر علمی، اخلاقی و تقوا حق ایشان به درستی ادا نشده است و باید برای نسل های امروز و نسل های آینده به خوبی شناسانده شوند. از این رو پژوهشگاه فرهنگ . اندیشه اسلامی بر آن شد که این رسالت مقدسی که بر دوش همه ما است را به دوش بکشد و مقارن با اول آبان ۹۶ چهلمین سالگرد شهادت ایشان شخصیت علمی حاج مصطفی به درستی برای نسل های امروز و آینده شناسانده شود.