مسجد جامع فرومد بهسازی شد/ آغاز تعمیرات بام از امروز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی میراث فرهنگی استان سمنان، سیدمحمد صادق رضویان درباره آغاز طرح مرمت مسجد جامعه روستای فرومد، ابراز داشت: در این مرحله از مرمت، کار برداشت کاهگل فرسوده پشت بام و اجرای دوباره آن، بهینه‌سازی ناودان‌ها و بندکشی جدارها در سطح های مختلف انجام شد.

وی ادامه داد: این بنا یکی از آثار ارزشمند معماری دوره خوارزمشاهیان است و در مساحتی حدود ۸۲۰ متر مربع به صورت دو ایوانی ساخته شده و متشکل از دو ایوان شمالی و جنوبی، دو ایوانچه در طرفین ایوان‌ها، شبستانی در ضلع شرقی ایوان جنوبی و شبستانی به قرینه آن در ضلع غربی، دو رشته رواق در طرفین صحن، اتاق گنبد دار چهارگوش در ضلع غربی ایوان شمالی و سردری مزین است.

رضویان افزود: تاریخ ساخت مسجد جامع تاریخی فرومد با توجه به شیوه معماری، نقشه دو ایوانی و پوشش ایوانها و تزئینات بنا از جمله تلفیق کاشی‌های فیروزه ای و لاجوردی و مقایسه آن با دو بنای تاریخ دار دوره خوارزمشاهیان یعنی مسجد جامع گناباد و مسجد ملک زوزن، به اوایل قرن هفتم هجری قمری نسبت داده می شود.

مسجد جامع فرومد با شماره ۳۴۵ به ثبت آثار ملی رسیده است.