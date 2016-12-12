آغاز اکران های مردمی هفتمین جشنواره مردمی فیلم عمار در خرمشهر

علی یالی زاده در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در این دوره از جشنواره، فیلم ها در قالب مستند، داستانی، نماهنگ و پویانمایی و با موضوعات انقلاب اسلامی، مدافعان حرم، دفاع مقدس، خانواده اسلامی و برخی دیگر از موضوعات اکران می شوند.

وی به محل اکران فیلم های ابن دوره ازجشنواره عمار اشاره کرد و گفت: این فیلم ها امسال در دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، پایگاه نیروی دریایی خرمشهر، مساجد، پایگاه های بسیج و هیئت های مذهبی سراسر شهرستان این شهر اکران خواهد شد.

یالی زاده ادامه داد: همچنین در صدد هستیم که همچون سال های گذشته با همکاری دفتر امام جمعه خرمشهر در مسجد جامع خرمشهر و پیش از اقامه نماز جمعه فیلم های مدافعان حرم اکران شوند.

وی از تصمیم برای اکران فیلم های این جشنواره در جمع هنرمندان و خانواده شهدا خبر داد و نسبت به عملی شدن این تصمیم ابراز امیدواری کرد.

رابط اکران فیلمهای هفتمین جشنواره مردمی فیلم عمار در خرمشهر همچنین از برگزاری مسابقه بزرگ آدمک های استکباری در خرمشهر خبر داد و گفت: دبیرخانه جشنواره مردمی فیلم عمار شهرستان خرمشهر با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و شهرداری خرمشهر در نظر دارد مسابقه بزرگ ۹ دی ماه روز بصیرت برگزار کند.

وی افزود: مسابقه بزرگ آدمک های استکباری توسط هنرمندان خرمشهر در پارکهای شهر و با حضور مردم و اجرا می شود که اکران فیلم های مناسب و جنگ شادی هم از دیگر برنامه های این مراسم خواهد بود.