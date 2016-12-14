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۲۴ آذر ۱۳۹۵، ۱۲:۱۶

در حضور روسای جمهور دو کشور؛

ایران و اندونزی چهار سند همکاری امضا کردند

ایران و اندونزی چهار سند همکاری امضا کردند

ایران و اندونزی 4 یادداشت تفاهم و موافقتنامه همکاری امضاء کردند. همزمان 8 سند همکاری نیز بین بخش های خصوصی ایران و اندونزی امضا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی در حضور حجت‌الاسلام حسن روحانی و جوکو ویدودو روسای جمهور دو کشور، 4 یادداشت تفاهم و موافقتنامه همکاری امضاء کردند. همزمان 8 سند همکاری نیز بین بخش های خصوصی ایران و اندونزی امضا شد.

موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری، موافقتنامه استرداد مجرمین بین دو کشور، یادداشت تفاهم همکاری در زمینه برق و انرژی‌های تجدیدپذیر و نیز یادداشت تفاهم همکاری برای تشویق سرمایه‌گذاری، چهار سند همکاری بود که در حضور روسای جمهور دو کشور و در راستای تحکیم همکاری‌های دوجانبه به امضاء‌رسید.

همزمان با این مراسم که روز چهارشنبه برگزار شد،  بخش خصوصی ایران و اندونزی نیز برای تعمیق مناسبات خود 8 سند همکاری امضاء کردند.

کد مطلب 3850242

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