لاوروف: اقدام ترامپ در انتخاب «تیلرسون» یک اقدام واقع بینانه بود

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از «یو ای وایر»، «سرگئی لاوروف» در تعریف از اقدام رئیس جمهور منتخب آمریکا در انتخاب رئیس شرکت اکسون موبیل به عنوان وزیر خارجه آمریکا گفت: انتخاب تیلرسون برای وزارت خارجه آمریکا یک اقدام واقع بینانه بود.

لاوروف در مورد روابط ترامپ و تیلرسون با روسیه گفت: ترامپ و تیلرسون مخالف توسعه روابط سودمند متقابل با مسکو نیستند، بلکه واقع بینی دارند که امیدواریم پایه و اساس خوبی برای برقراری مناسبات سودمند دو جانبه و همچنین توسعه همکاری های روسیه و آمریکا در حل مسائل بین المللی باشد.

پیش از این کرملین (کاخ سفید) نیز از انتخاب تیلرسون به عنوان وزیر خارجه آمریکا تمجید کرده بود.

تیلرسون از سال ۲۰۰۶ تاکنون مدیر اجرایی اکسون موبیل بوده و انتظار می‌رود سال آینده بازنشسته شود. شرکت اکسون موبیل در بیش از ۵۰ کشور جهان فعالیت کرده و در شش قاره جهان به اکتشاف نفت و گاز می پردازد. تیلرسون از سال ۲۰۰۶ رئیس و مدیر عامل این شرکت بوده و سال ۲۰۱۷ بازنشسته می شود.

در سال ۲۰۱۱، اکسون موبیل با شرکت روسنفت (Rosneft) بزرگترین شرکت نفتی دولتی روسیه قراردادی برای همکاری در کشف و استخراج نفت امضاء کرد. این دو شرکت از آن زمان تاکنون در ۱۰ پروژه روسیه با یکدیگر مشارکت می کنند. «ولادیمیر پوتین» در سال ۲۰۱۳ مدال دوستی روسیه را به تیلرسون تقدیم کرد.

شرکت نفتی اکسون موبیل در سال ۲۰۱۱ و در دوران مدیرعاملی تیلرسون یک قرارداد نفتی مهم با مسکو امضاء کرد. پوتین در آن زمان گفت ارزش این توافق می‌تواند بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار باشد.