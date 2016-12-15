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۲۵ آذر ۱۳۹۵، ۹:۱۶

انجمن فیلمبرداران به دنزل واشنگتن جایزه می‌دهد

انجمن فیلمبرداران به دنزل واشنگتن جایزه می‌دهد

با شروع دور اهدای جوایز انجمن‌های تخصصی سینمایی آمریکا، انجمن فیلمبرداران اعلام کرد امسال به دنزل واشنگتن جایزه می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ددلاین، دنزل واشنگتن بازیگر سرشناس که ساخت فیلم را نیز در کارنامه‌اش دارد و امسال برای ساخت فیلم «حصارها» تاکنون با اقبال زیادی روبه رو شده از سوی انجمن فیلمبرداران آمریکا به عنوان برنده جایزه هیات جایزه فرمانداران سی و یکمین دوره این جوایز انتخاب شد.

انجمن فیلمبرداران آمریکا (ASC ) این جایزه را ۴ فوریه به واشنگتن اهدا می‌کند.

این جایزه از سوی این انجمن به افرادی که با مجموعه آثارشان نقشی تاثیرگذار و باورنکردنی در سینما داشته‌اند تعلق می‌گیرد. این تنها جایزه این انجمن است که به یک فیلمبردار اهدا نمی‌شود.

واشنگتن فیلم «حصارها» را برای کمپانی پارامونت کارگردانی کرد، تهیه‌کننده آن بود و در آن بازی نیز کرد. وی این فیلم را با الهام از نمایشی ساخت که خودش و وایولا دیویس بازیگران آن بودند و هر دو برای نقش آفرینی خود برنده جایزه تونی شدند.

کیس ون اوستروم ریس انجمن فیلمبرداران آمریکا با اعلام این خبر افزود: دنزل واشنگتن یک بازیگر و کارگردان فوق‌العاده است. یک هنرمند واقعی در زمانه‌ای که در آن زندگی می‌کند و بیان کننده و گواهی بر جهان اطراف ما در آثارش است. قدرت یک شخصیت است که موجب می‌شود تا وی از سوی انجمن ما به عنوان برنده جایزه فرمانداران کل انتخاب شود.

کد مطلب 3850586

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