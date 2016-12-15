به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ددلاین، دنزل واشنگتن بازیگر سرشناس که ساخت فیلم را نیز در کارنامه‌اش دارد و امسال برای ساخت فیلم «حصارها» تاکنون با اقبال زیادی روبه رو شده از سوی انجمن فیلمبرداران آمریکا به عنوان برنده جایزه هیات جایزه فرمانداران سی و یکمین دوره این جوایز انتخاب شد.

انجمن فیلمبرداران آمریکا (ASC ) این جایزه را ۴ فوریه به واشنگتن اهدا می‌کند.

این جایزه از سوی این انجمن به افرادی که با مجموعه آثارشان نقشی تاثیرگذار و باورنکردنی در سینما داشته‌اند تعلق می‌گیرد. این تنها جایزه این انجمن است که به یک فیلمبردار اهدا نمی‌شود.

واشنگتن فیلم «حصارها» را برای کمپانی پارامونت کارگردانی کرد، تهیه‌کننده آن بود و در آن بازی نیز کرد. وی این فیلم را با الهام از نمایشی ساخت که خودش و وایولا دیویس بازیگران آن بودند و هر دو برای نقش آفرینی خود برنده جایزه تونی شدند.

کیس ون اوستروم ریس انجمن فیلمبرداران آمریکا با اعلام این خبر افزود: دنزل واشنگتن یک بازیگر و کارگردان فوق‌العاده است. یک هنرمند واقعی در زمانه‌ای که در آن زندگی می‌کند و بیان کننده و گواهی بر جهان اطراف ما در آثارش است. قدرت یک شخصیت است که موجب می‌شود تا وی از سوی انجمن ما به عنوان برنده جایزه فرمانداران کل انتخاب شود.