به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکرین دیلی، فیلم آنتوان فوکودا با فروش ۳۵ میلیون دلاری با بازی دنزل واشنگتن، ایتن هاوک و کریس پات در راس باکس آفیس آمریکا نشست.

این فیلم بازسازی فیلم وسترن سال ۱۹۶۰ به نام «هفت دلاور» با بازی استیو مک‌کویین است که الهام‌بخش آکیرا کوروساوا برای ساخت «هفت سامورایی» شد و از سوی کلمبیا پیکچرز و مترو گلدوین مایر راهی پرده‌های نقره‌ای شد. این فیلم نیز همان داستان را روایت می‌کند، اما گروهی افراد مسلح را تصویر می‌کند که در غرب وحشی از یک روستا در برابر گروهی از گانگسترهای راهزن دفاع می‌کنند. این فیلم که هفته پیش در جشنواره بین‌المللی تورنتو نیز اکران و با اقبال روبه رو شده بود، از اکران در ۳۷۲ سالن با پرده آیمکس نیز ۲.۹ میلیون دلار کسب کرد.

در عین حال انیمیشن برادران وارنر با عنوان «لک‌لک‌ها» با فروش ۲۱.۸ میلیون دلار در مکان دوم جای گرفت.

«سالی» که قهرمان هفته پیش بود با بازی تام هنکس و به کارگردانی کلینت ایستوود با کاهش ۳۶ درصدی در مکان سوم نشست و با فروش ۱۳.۸ میلیون دلاری مجموع فروشش را به ۹۲.۴ میلیون دلار رساند.

«بچه بریجیت جونز» نیز از کمپانی یونیورسال فروشی ۴.۵ میلیون دلاری را تجربه کرد تا مجموع فروشش را به ۱۵.۱ میلیون دلار برساند.

فیلم مطرح دیگر هفته «جوخه خودکشی» بود که این هفته در مکان هشتم نشست و در هشتمین هفته اکرانش مجموع فروش خود را به ۳۱۸.۱ میلیون دلار رساند.

«اسنودن» ساخته اولیور استون با فروش ۴.۱ میلیون دلاری این آخر هفته در دومین هفته اکرانش، در مجموع فروش خود را به ۱۶.۱ میلیون دلار رساند. یین فیلم در ۲۴۴۳ سالن سینما اکران شده است.