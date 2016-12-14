سلامت بیماران هموفیلی در مخاطره/ تبعات تصمیم اشتباه بیمه ها

احمد قویدل در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: سازمان های بیمه گر بدون کارشناسی مثل اینکه تازه از خواب بیدار شده اند فارغ از اینکه چه مشکلاتی برای بیماران تولید می کنند فرآیندهایی را در سیستم توزیع به بیماران تحمیل می نمایند که اساسا بیشتر به سلامتی آنها لطمه می زند تا تاثیری در بهبود سیستم توزیع داشته باشد.

وی تاکید کرد: اگر دیدگاه سازمان های بیمه گر جهت این مداخله فعال کاهش مصرف بیماران است، که متاسفانه شواهد حاکی از آن است که چنین است، این نگاه یک نگاه غیر کارشناسی و ناشی از عدم اطلاعات در رابطه با درمان بیماری های خونریزی دهنده و عوارض آن است. سازمان های بیمه گر بدانند سطح دسترسی بیماران هموفیلی به دارو در جهان از یک شاخص بین المللی تبعیت می کند که فدراسیون جهانی هموفیلی به عنوان یک تشکیلات بین الملی به رسمیت شناخته شده از طرف سازمان بهداشت جهانی، آن را تعیین و اطلاع رسانی نموده است.

قویدل ادامه داد: بر اساس این معیار اگر به اندازه جمعیت کشوری یونیت (واحد فرآورده های خونی) فاکتور ۸ در آن کشور در دسترس بیماران باشد به این سطح دسترسی حداقل استاندارد جهانی اطلاق می شود که از مرگ و میر بیماران هموفیلی جلوگیری می نماید و اساسا نمی تواند مانع انواع معلولیت ها در بین بیماران گردد. سطح دسترسی بیماران هموفیلی در ایران کمتر از دو نیم واحد بین الملل است که تا حدودی توانسته است از معلولیت بیماران جلوگیری و نزدیک به دو سال است کودکان هموفیلی تا ۱۵ سال مشمول تغییر روش درمانی گردیده اند که با تزریق دارو قبل از خونریزی از معلولیت آنها جلوگیری می نماید. سطح دسترسی بیماران هموفیلی آمریکایی و اروپایی به دارو ۶ الی ۸ واحد بین الملل است . سطح دسترسی بیماران هموفیلی در کشورهای مختلف مستقیما به درآمد ناخالص ملی آن کشور مربوط است. در کشور فنلاند با حدود ۱۰۰۰ بیمار هموفیلی سطح دسترسی به دارو عدد ۹ است.

وی افزود: سازمان های بیمه گر در این ورود غیر اصولی به دنبال چه هدفی هستند؟ کانون هموفیلی ایران با هر نوع کنترل در توزیع دارو های گرانقیمت بیماران هموفیلی به شرط انکه به درمان بیماران لطمه وارد نکند موافق است. اما در دیدگاه این موسسه حامی بیماران مصرف دارو های در دسترس به نحوه درست و جلوگیری از خروج این داروها از دایره مصرف بیماران است.

قویدل ادامه داد: کانون هموفیلی ایران معتقد است حجم موجود دارویی بیماران هموفیلی کشور باید مصرف شود که بیماران سلامت بمانند. متاسفانه سازمان های بیمه گر به نظر می رسد چنین هدفی ندارند. اوضاع نابسامان کنونی نشان می دهد که بیمار با مشکلات عدیده باید در صف های انتظار طولانی قرار بگیرند. سازمان بیمه گری که بیمار هموفیلی را برای تایید نسخه در صف می نشاند عملا نمی تواند مدعی باشد به فکر سلامتی اوست. سازمان بیمه گری که با نپرداختن بدهی های مراکز درمانی و داروخانه ها روند توزیع دارو را دچار آن چنان اختلالی می کند که دارو به مرکز درمانی نمی رسد، چگونه می تواند مدعی این باشد که به سلامت بیمه شده خود می اندیشد.

وی گفت: اگر سازمان های بیمه گر فکر می کنند که مصرف بیماران را کاهش دهند در حقیقت تلاش می کنند بیمار هموفیلی معلول شود. سازمان بیمه گری که بیمار هموفیلی را برای تزریق هر دوز دارو به مرکز درمانی می کشاند اساسا نمی داند که هر سفر درون شهری چه صدماتی به بیماران وارد می آورد. کانون هموفیلی ایران معتقد است مسئولین سازمان های بیمه گر قبل از هر اقدامی جهت تغییر فرآیندهای جاری به پیامدهای آن توجه کنند. هر تصمیمی مستقیما می تواند سلامتی بیماران را به مخاطره بندازد.

قویدل اظهارداشت: امروز دو بیمار به علت نبودن دارو در بیمارستان امام(ره) بعد از سال ها محبور به مصرف پلاسما شدند، در حالی که انبارهای دارویی کشور پر است. شرکت های پخش آنقدر جسارت پیدا کرده اند که با دارو آن هم داروی یارانه ای که صدر درصد هزینه آن را دولت تامین کرده است، مثل فروش مرغ و ماهی رفتار نمایند. داروخانه های بدهکار را در لیست سیاه می گذارد و دارو را به آنها تحویل نمی دهد.

وی گفت: سازمان های بیمه گر بدانند اخلال در این روندها موجب معلولیت های جبران ناپذیر برای بیماران هموفیلی و به خصوص کودکان می شود. آیا اگر این بیماران از فرزندان مسئولین سازمان های بیمه گر بودند خود آنها این رفتارهای غیر مدنی و غیر مسئولانه را تحمل می کردند.

قویدل ادامه داد: آنچه در حال حاضر بر سر بیماران هموفیلی می آید، اگر اصلاح نشود صدماتی به بار می آورد که مستقیما مدیران سازمان های بیمه گر مسئول آن هستند.

وی افزود: وزارت بهداشت همواره با درک مسئولیت های خود در قبال شهروندان در هیچ شرایطی بیماران را از دارو و درمان محروم نکرده است، چرا که جنس این مسئولیت را کاملا می شناسد.

مدیرعامل کانون هموفیلی ایران، گفت: آمار بیماران مبتلا به انواع اختلالات انعقادی در کشور بیش از ۱۲۰۰۰ نفر است. مسئولیت سازمان های بیمه گر در قبال سلامتی ۱۱۹۷۰ نفر بیمار دردمند چیست. کانون هموفیلی ایران ضمن استقبال از بیدار شدن سازمان های بیمه گر بعد از سال ها با هر نوع کنترل که بهای آن را سازمان های بیمه گر بدهند، نه بیمارموافق است. سازمان های بیمه گر پوکه دارو می خواهند ما هم استقبال می کنیم اما ماموران بیمه می بایست در مراکز درمانی بیماران استقرار یابند و هر کنترلی که لازم است در این مراکز انجام دهند.

وی افزود: کانون هموفیلی ایران امیدوار است وزارت بهداشت بتواند با ورود به این تصمیم های غیر کارشناسی از ایجاد بحران بیشتر و ایجاد مانع غیر اصولی در دسترسی بیماران هموفیلی به دارو جلو گیری نماید.