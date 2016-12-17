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۲۷ آذر ۱۳۹۵، ۱۶:۱۴

جمهوری آذربایجان از تل‌آویو سامانه «گنبد آهنین» خریداری می‌کند

جمهوری آذربایجان از تل‌آویو سامانه «گنبد آهنین» خریداری می‌کند

«یاور جمالوف» وزیر دفاع جمهوری آذربایجان از خرید سامانه دفاع هوایی گنبد آهنین از رژیم صهیونیستی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزیر دفاع جمهوری آذربایجان از امضای قرارداد نظامی میان کشورش و رژیم صهیونیستی جهت خرید سامانه هوایی موسوم به «گنبد آهنین» از این رژیم خبر داد.

بر اساس این گزارش، «یاور جمالوف» گفت: صنایع دفاع آذربایجان و نهاد مربوطه در اسرائیل برای خرید سامانه دفاعی گنبد آهنین به توافق رسیدند.

گفته می شود سامانه گنبد آهنین توسط کارخانه «سیستم های پیشرفته دفاعی رافائل» ارتقاء یافته و قادر به تشخیص راکت های کوتاه برد و موشک های شلیک شده از فاصله ۷۰ کیلیومتری است.

رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۱۱ از این سامانه برای مقابله با موشک های شلیک شده از خارج از مرزهای اشغالی این رژیم استفاده کرده است. سامانه مذکور همچنین بار دیگر به شکل گسترده در سال ۲۰۱۴ و در جریان جنگ ۵۰ روزه میان این رژیم و حماس به کار رفته ایت.

لازم به ذکر است، پیشتر در اوایل ماه جاری میلادی، «الهام علی اف»، رئیس جمهوری آذربایجان از امضای قرارداد پنج میلیارد دلاری میان کشورش با رژیم صهیونیستی در زمینه توسعه سیستم های نظامی دفاعی خبر داده بود.  

کد مطلب 3852387

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    نظرات

    • علی IR ۱۸:۰۹ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۷
      0 0
      پاسخ
      این سامانه فقط برای محافظت از اسرائیل در مقابل موشک های ایرانیه

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