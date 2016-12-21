برخورد با سینمادارانی که به قاچاق فیلم ورود کنند/ گزارش یک اتفاق

مصطفی ابطحی دبیر کل ستاد صیانت و مبارزه با تکثیر و عرضه غیر مجاز آثار سینمایی و سمعی و بصری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت‌های این ستاد گفت: با توجه به سودآور بودن پدیده شوم قاچاق و شکل گیری قاچاق در اقتصاد غیررسمی کشور، بسیاری از افراد برای کسب سودهای مالی بالا وارد شبکه مافیای قاچاق شده اند ولی به زودی در روند مبارزه با قاچاق فیلم های سینمایی شاهد اتفاق های جدیدی خواهیم بود که به نفع سینمای ایران است.

وی تاکید کرد: قاچاق فیلم های سینمایی شیوه های مختلفی دارد و ما تاکنون موظف بودیم در ستاد صیانت از محصولات سینمایی در دو حوزه مقابله با توزیع دی وی دی های غیر مجاز (کپی) و همچنین دانلود فیلم های سینمایی به صورت غیرمجاز در شبکه های مجازی فعالیت کنیم و مانع چنین فعالیت های غیرقانونی در کشور شویم و جلوی این تخلفات را بگیریم.

دبیر کل ستاد صیانت و مبارزه با تکثیر و عرضه غیر مجاز آثار سینمایی و سمعی و بصری توضیح داد: در این دو حوزه موفقیت های بسیار خوبی بدست آورده ایم و خوشبختانه در سطح کشور و به خصوص در تهران برخورد ما با پدیده شوم قاچاق سبب شده است تا تهیه کنندگان سینمایی، رایت فیلم های نمایشی خود را نسبت به ۲ سال گذشته با قیمت بالایی بفروشند و این افزایش قیمت با آغاز فعالیت های ستاد صیانت بوجود آمده است.

ابطحی افزود: افزایش قیمت رایت نمایش خانگی نشان از سالم سازی بازار نمایش خانگی در تهران دارد. البته همچنان مشکلاتی در این زمینه در استان های مختلف داریم. البته به تازگی نیروهای ما با همراهی پلیس امنیت در اصفهان حضور یافته و ضربات خوبی را به قاچاقچیان در این حوزه وارد کرده اند و امیدوارم این اتفاق در شهرهای دیگر نیز رخ دهد.

مدیرعامل موسسه رسانه های تصویری درباره اینکه آیا امکان همکاری برخی از سینماداران در استان‌ها با جریان قاچاق فیلم وجود دارد، تاکید کرد: امکان دخالت برخی از سینماداران در فروش غیرقانونی فیلم های سینمایی وجود دارد و ممکن است برخی از سینماداران این آثار را به مردم در شهرهای دیگر بفروشند که این مساله هم از طریق ماموران ما مورد پیگیری قرار می گیرد، البته چنین تخلف هایی از نوع تخلف های صنفی به شمار می رود و شورای صنفی نمایش باید با آن برخورد کند و سینمای مورد نظر پلمپ شود تا مردم بدانند سینمادار مورد نظر امین ارتباط مخاطب با حوزه سینما نبوده است.

ابطحی در پایان گفت: متاسفانه از این اتفاق ها در گوشه و کنار کشور رخ می دهد و پدیده شوم قاچاق فیلم در استان هایی مانند فارس، اصفهان، قم و خراسان رضوی و البرز بسیار زیاد است ولی ما تمام تلاش خود را می کنیم تا این نوع از قاچاق همانطور که در تهران از بین رفت، در این استان ها نیز جلوی آن گرفته شود.