پوران درخشنده زبان اجتماع است/ ارائه آثاری محققانه و هنرمندانه

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز ۱۶ شهریور آیین رونمایی از بسته فیلم های پوران درخشنده با حضور جمعی از هنرمندان، مدیران و اصحاب رسانه در موزه سینما با اجرای محمد سلوکی برگزار شد.

مصطفی ابطحی مدیر عامل موسسه رسانه های تصویری به عنوان یکی از سخنرانان این مراسم گفت: این روزها سینمای ایران لحظات خوبی را سپری می کند. آرزوهای بزرگ همه سینماگران در این روزها در آستانه تحقق است. آشتی مردم با سینما و استقبال و اشتیاق آنها برای دیدن فیلم ها باعث صف کشیدن در مقابل سینماها شده و این امر رونق خوبی به این هنر صنعت داده است. فروش فوق العاده سینما در سال جاری باعث سرازیر شدن سرمایه به سمت هنر هفتم می شود و گسیل سرمایه به سمت سینما موجب تجهیز سالن های سینمایی، آمدن تکنولوژی به سینما و تولید آثار سینمایی است که این موضوع رونق زیادی را در چرخه سینما ایجاد خواهد کرد علاوه بر این امر محسوس اتفاقات خوب و مبارک دیگری در سینما می افتد.

وی افزود: استفاده از فناوری های جدید در حوزه نمایش خانگی و ایجاد VOD که بسیار درباره آن وعده داده شده امروز تحقق پیدا کرده که با این کار مخاطبان افزایش پیدا می کند و با یک حرکت کوچک آثار برجسته سینمای ملی ایران راحت تر در اختیار مخاطبان قرار می گیرد. نهضت تولید محتوا امر مبارکی است که با توصیه آقای ایوبی رییس سازمان سینمایی ایجاد شد. اجرای سینمای سیار و کشاندن مردم به سینما در شهرهای کوچک و جاهایی که مردم، سینما را ندیده و تجربه نکرده اند امری ستودنی است. با این طرح همزمان با پایتخت نشینان، مردم شهرهای دیگر هم می توانند فیلم های روز ایران را ببینند.

ابطحی درباره پوران درخشنده و جایگاه وی در سینمای ایران تصریح کرد: جای خوشبختی است که در چنین روزی برای رونمایی از آثار بانوی ارزشمند سینمای ایران دور هم جمع شده ایم و اوقات خودمان را صرف این موضوع کرده ایم از همه افرادی که برای پاسداشت حریم حرمت بانوی سینمای ایران به اینجا آمده اند تشکر می کنم. او در ۳۰ سال حضور خود در سینما آثار ماندگاری را با تحقیق و هنرمندی به جامعه ایران تحویل داد و مخاطبان زیادی را به سینما کشاند. بسیاری از فیلم های او هرگز فراموش نمی شوند و باید بگویم موضوع اصلی فیلم های او انسان است. او به موضوعات مختلفی توجه کرده است. موضوعاتی مانند سالمندان و مهاجرت که او در نظر دارد درباره آن فیلم بسازد موضوع مهمی است. امروزه سالمندان زیادی در جامعه داریم که باید یک سینماگر پیشتاز بتواند راه های عملی برای برقراری ارتباط موثر با این افراد را پیدا کند. پوران درخشنده می تواند این کار را بکند.

مدیر عامل موسسه رسانه های تصویری عنوان کرد: او در عین حال که به نقد اجتماعی پرداخته واقعیت های اجتماعی را به جامعه و مردم ایران ارائه کرده است. من به این بانو که توانسته با سختی در این جامعه آثار ارزشمندی بسازد تبریک می گویم. آثاری که امروز از او رونمایی می شود از برترین آثاری است که از یک بانوی خلاق ایرانی ارائه می شود.

در ادامه این مراسم حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی گفت: این روزها مردم به سینما روی خوش نشان داده اند و اهالی سینمای با روی خوش در حال فعالیت هستند. امروز برای تجلیل از فیلمساز دیروز، امروز و فردای ایران دور هم جمع شده ایم. پوران درخشنده مهر مادری دارد این را هم باید بگویم که هرگاه او من را دیده است گفته است چگونه با این مشکلات کار می کنید. تقریبا هیچ کسی با من به این مهربانی صحبت نکرده است.

وی افزود: درخشنده و درخشنده های سینمای ایران افتخار فرهنگ و تمدن این کشور هستند. همه کسانی که سفیر فرهنگی، رایزن و فعال فرهنگی ایران هستند در تلاشند که یک چهره خوب از کشورمان نشان دهند. یکی از بزرگترین سوال های دنیا این است که خانم ها در کشور ما چه جایگاهی دارند؟ ما چقدر باید هزینه کنیم، فیلم بسازیم و مقاله بنویسیم تا بتوانیم چهره ای که پوران درخشنده در این سال ها از زنان ساخته به نمایش بگذاریم. امیدوارم قدر او را بدانیم.

رییس سازمان سینمایی عنوان کرد: دستگاه های زیادی به آسیب های اجتماعی می پردازند و سال های سال است که درباره آن کار می کنند اما با این وجود پوران درخشنده زبان اجتماع ایران است. در دوره هایی که برخی از سینماگران به سیاه نمایی متهم شده اند او بسیار قدرتمند در این مسیر حرکت کرده است و حالا ما مدیران متوجه شده ایم که چه مشکلاتی در این زمینه وجود دارد. من چهار سال پیش نمی دانستم که یک فیلمساز با چه خون و دل هایی فیلم می سازد بنابراین برگزاری چنین مراسم هایی برای این هنرمندان حداقل کاری است که می توانیم انجام دهیم. با دیدن تلاش های بانوان سینمای ایران متوجه می شویم که همه آنها چقدر مقاوم و قدرتمند هستند که در میان این گرفتاری ها همچنان کار و تلاش می کنند. این بانوان قَدَر هستند که توانستند در سینمای ایران بمانند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: هنگامی که با یکی از بزرگان سینمای دنیا صحبت می کردم درباره اینکه چرا عباس کیارستمی را دوست دارد به من گفت به خاطر اینکه عباس کیارستمی خودش است و تغییر نکرده او را دوست دارم.