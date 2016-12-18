جدا شدن تانکر ۳۱ هزار لیتری بنزین/ نجات معجزه آسای راننده تانکر

سید جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جزییات این حادثه گفت: ساعت ۲۳:۲۷ شب گذشته حادثه جدا شدن کشنده تانکر بنزین در مسیر جنوب به شمال بزرگراه شهیدچمران نرسیده به بزرگراه یادگار امام(ره) به سامانه ۱۲۵ آتش‌نشانی اعلام و نیروهای ۵ ایستگاه به همراه ۲ دستگاه تانکر آب، فوماتیک و ۲ دستگاه خودروی کف به محل اعزام شدند،

وی افزود: با حضور آتش نشانان در محل حادثه مشخص شد کشنده تانکر ۳۱ هزار لیتری بنزین در هنگام حرکت به دلیل نامشخص به یکباره جدا شده و لحظه امکان انفجار آن وجود دارد.

ملکی گفت: خوشبختانه تانکر واژگون نشد و نشتی بنزین اتفاق نیفتاد اما با توجه به اینکه تانکر در وسط بزرگراه قرار داشت با کمک عوامل پلیس راهور محل حادثه ایمن سازی و با کف و آب شستشو شد.

سخنگوی سازمان آتش نشانی گفت: با هماهنگی که با شرکت نفت صورت گرفت یک دستگاه تانکر جدید به محل اعزام و بنزین تانکر آسیب دیده به تانکر جدید منتقل شد.

ملکی ادامه داد : تانکر حادثه دیده با کمک جرثقیل به محل امن فرستاده شد و خوشبختانه در این حادثه به راننده آسیب نرسید.سخنگوی سازمان آتش‌نشانی گفت: با ایمن سازی کامل محل، عملیات در ساعت ۰۳:۴۸ به پایان رسید.