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۲۸ آذر ۱۳۹۵، ۱۱:۱۰

جدا شدن تانکر ۳۱ هزار لیتری بنزین/ نجات معجزه آسای راننده تانکر

جدا شدن تانکر ۳۱ هزار لیتری بنزین/ نجات معجزه آسای راننده تانکر

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران از جدا شدن ناگهانی کشنده از تانکر ۳۱ هزار لیتری بنزین خبر داد و گفت: خوشبختانه حادثه تلفات جانی نداشت.

سید جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جزییات این حادثه گفت: ساعت ۲۳:۲۷ شب گذشته حادثه جدا شدن کشنده تانکر بنزین در مسیر جنوب به شمال بزرگراه شهیدچمران نرسیده به بزرگراه یادگار امام(ره) به سامانه ۱۲۵ آتش‌نشانی اعلام و نیروهای ۵ ایستگاه به همراه ۲ دستگاه تانکر آب، فوماتیک و ۲ دستگاه خودروی کف به محل اعزام شدند،

وی افزود: با حضور آتش نشانان در محل حادثه مشخص شد کشنده تانکر ۳۱ هزار لیتری بنزین در هنگام حرکت به دلیل نامشخص به یکباره جدا شده و لحظه امکان انفجار آن وجود دارد.

ملکی گفت: خوشبختانه تانکر واژگون نشد و نشتی بنزین اتفاق نیفتاد اما با توجه به اینکه تانکر در وسط بزرگراه قرار داشت با کمک عوامل پلیس راهور محل حادثه ایمن سازی و با کف و آب شستشو شد.

سخنگوی سازمان آتش نشانی گفت:  با هماهنگی که با شرکت نفت صورت گرفت یک دستگاه تانکر جدید به محل اعزام و بنزین تانکر آسیب دیده به تانکر جدید منتقل شد.

ملکی ادامه داد : تانکر حادثه دیده با کمک جرثقیل به محل امن فرستاده شد و خوشبختانه در این حادثه به راننده آسیب نرسید.سخنگوی سازمان آتش‌نشانی گفت: با ایمن سازی کامل محل، عملیات در ساعت ۰۳:۴۸ به پایان رسید.

کد مطلب 3852781

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    نظرات

    • رضا IR ۱۴:۰۸ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۸
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      ما که هر چه نگاه کردیم نفهمیدیم اتوبوس چپ کرده یا تانکر حامل بنزین اونهم 31 هزار لیتر!!!!!
    • آ IR ۱۷:۱۱ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۸
      0 0
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      چه حرفه ای اقدام شده دست نیروهای نجات درد نکنه ولی جدا به قول پیام قبلی این اتوبوسه یا کشنده تانکر بنزین؟!

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