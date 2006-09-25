موسسه مالي اعتباري شهر به كارآفرينان وام پرداخت مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر ، معاون اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران در مراسم افتتاح پروژه هاي حوزه فرهنگي اجتماعي شهرداري منطقه 2 كه صبح امروز با حضور دكتر قاليباف شهردار تهران برگزار شد ، گفت: بر اساس آمار در شهر تهران حدود 400 هزار نفر متقاضي كار وجود دارد كه اين امر در كنار آسيب هاي اجتماعي و مشكلات اقتصادي و ‌فرهنگي ، بسيار قابل توجه است.

احمد نوريان ، نقش شهرداري و سازمان هاي متولي را در حمايت از كارآفريني به خصوص براي خانواده هاي زن سرپرست كه در معرض آسيب هاي اجتماعي قرار دارند ، مهم توصيف و تصريح كرد: موضوع مهارت آموزي براي زنان سرپرست خانوار از آبان سال گذشته آغاز شد و تاكنون 10 مركز مهارت آموزي براي زنان سرپرست خانوار ايجاد شده است كه اين زنان پس از فراگيري آموزش هاي لازم در منزل يا كارگاه هاي كوچك به فعاليت هاي اقتصادي درآمدزا مشغول مي شوند.

وي همچنين با اشاره به ايجاد اولين مركز كارآفريني خانگي در منطقه 15 شهرداري تهران طي ماه هاي اخير ، گفت: اين اقدام علاوه بر كمك به معيشت و اقتصاد خانواده موجب حفظ صيانت و كرامت بانوان و حتي خانواده آن ها در مواقع تنگدستي و نياز خواهد بود.

معاون شهردار تهران با بيان اينكه مركز كسب و كار شبكه اي (IT) نيز در سطح شهر تهران فعال خواهد شد ، افزود: اين مركز شامل فروشگاه هاي مجازي و اينترنتي ، نمايشگاه و مجتمع هاي كسب و كار خواهد بود.

نوريان همچنين از راه اندازي تدريجي مراكز كارآفريني تهران در سطح 22 منطقه شهر تهران خبر داد و گفت: با هماهنگي هاي به عمل آمده با شعب موسسات مالي اعتباري شهر و توافقنامه هاي تنظيم شده ، قرار است به تدريج به كارآفرينان نيازمند وام اعطا شود كه جزئيات اين طرح به تدريج اعلام خواهد شد.