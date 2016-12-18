تیرانداری در شیکاگو ۶ کشته و زخمی برجا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، در اثر تیراندازی در منطقه «فرن‌وود» در جنوب شهر شیکاگوی آمریکا که بامداد امروز یکشنبه روی داد، چهار نفر کشته و دو نفر دیگر ازجمله یک کودک دوساله زخمی شدند.

بر اساس اعلام پلیس، قربانیان این حمله در محل حادثه جان باختند و دو فرد زخمی که وضعیت جسمانی یکی از آنها وخیم گزارش شده است، راهی بیمارستان شده اند. انگیزه درگیری و هویت افراد مسلح هنوز مشخص نیست.

تیراندازی و خشونت مسلحانه در حالی هر سال جان هزاران آمریکایی را می‌گیرد که لابی قدرتمند اسلحه و حامیان آن در دستگاه‌های اجرایی و کنگره آمریکا از تصویب و اجرای قوانین بازدارنده و ضد حمل آزادانه سلاح در آمریکا، به‌ دلیل منافع شخصی جلوگیری می‌کنند.

بر اساس آمار موسسات آمریکا، شمار کودکانی که در این کشور در معرض خشونت مسلحانه قرار دارند، ۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر برآورد شده است.

یک مطالعه دیگر در آمریکا نشان می ‌دهد، روزانه حداقل هفت کودک و نوجوان آمریکایی قربانی استفاده از سلاح گرم می‌شوند. تنها در سال ۲۰۱۱ بیش از ۳ هزار کودک و نوجوان با شلیک گلوله در آمریکا کشته‌ شده‌اند.

آمار واقعی جرم و جنایت در آمریکا توسط دولت و رسانه‌های این کشور سانسور می‌ شود، با این حال طبق آمار رسمی، میزان جرم و جنایت در آمریکا، بیست برابر سایر کشورهای توسعه یافته است.