۲۵۶ اثر در دبیرخانه جشنواره فیلم فجر ثبت شد/ حذف آثار تکراری

به گزارش خبرگزاری مهر، سحر آذین مدیر دبیرخانه سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر گفت: امسال تعداد آثار رسیده به جشنواره ۲۵۶ فیلم بوده است که از این تعداد به ترتیب و تفکیک، صاحبان ۶۴ فیلم برای شرکت در گروه «هنر و تجربه»، ۸۲ فیلم برای شرکت در بخش مستند، ۳۷ فیلم اول و ۷۳ فیلم بلند سینمایی برای حضور در بخش «چشمانداز سینمای ایران» فرم پر کردهاند.
وی ادامه داد: آثاری که سالهای قبل توسط هیاتهای انتخاب مورد ارزیابی قرار گرفته بودند و امسال سازندگانشان بار دیگر متقاضی شرکت در جشنواره هستند، بر اساس آییننامه جشنواره فیلم فجر کنار گذاشته شدهاند.
مدیر دبیرخانه جشنواره درباره اخباری که در برخی از رسانهها در خصوص اسامی آثار ارسالی به جشنواره منتشر شده است، توضیح داد: اعلام اسامی آثاری که صرفا فرم شرکت در جشنواره را پر کردهاند، پیش از ارزیابی منطقی نیست و ممکن است برخی آثار جهت ارائه به هیات انتخاب آماده نشود و این فرصت حضور آنها در دوره بعد را تحت تأثیر قرار میدهد.
سحر آذین گفت: ملاک دبیرخانه جشنواره، آثاری تلقی میشود که علاوه بر پر کردن فرم حضور در موعد مقرر، نسخه اولیه دارای پروانه ساخت را نیز جهت بازبینی هیات انتخاب ارائه دهند.
بخش ملی سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر از ۱۱ تا ۲۲ بهمن ماه به دبیری محمد حیدری برگزار می شود.
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