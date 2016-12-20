به گزارش خبرنگار مهر، رمان «شهریور هزار و سیصد و نمیدانم چند...» نوشته طلا نژادحسن به تازگی توسط انتشارات هیلا منتشر و راهی بازار نشر شده است.
این رمان در سال ۹۱ برنده جایزه ادبی پروین اعتصامی شده و چاپ پیشین آن در سال ۹۰ توسط نشر قطره انجام شده است. «شهریور هزار و سیصد و نمیدانم چند...» با ۱۳ فصل نوشته شده و نگارش آن از شهریور ۸۵ تا شهریور ۸۹ طول کشیده است.
داستان این رمان درباره زنی جنگزده از جنگ ایران و عراق است که در کرج زندگی میکند و بستر زمانی داستان هم مربوط به روزهای پیش از سال نو است. زن در این موقعیت به زندگی اش و اتفاقاتی که برایش افتاده فکر میکند؛ آوارگی، همسر اول و دومش، دختر و پسرهایش و...
در قسمتی از این رمان میخوانیم:
چند روز است این پوشه نکبتی زیر بغلم و بطری آب معدنی توی دستم، هی این خیابانهای غریبه را گز میکنم. برو... بیا... از بالا تا پایین. گاهی کلید را توی قفل در میچرخانم و میآیم مینشینم کنار همان پاشویه زار و فقیر تشنه. گونی خاطرات روی دوشم. نمیتوانم حتی یک آشنا پیدا کنم. اداره ثبت، دادگستری، شهرداری، همه پایشان توی یک کفش است. کم کم دارم ناامید میشوم. طاقتم دیگر طاق شده. راهی بجز برگشت جلوم نیست.
دارم به سمت ایستگاه آبادان میروم که سوار شوم و از آن جا هم گورم را گم کنم و بروم اهواز و بعد هم کرج. مثل همه دور زدنهای بیحاصل عمرم. حالا سر خیابانم. یعنی همان جا که روزی روزگاری ساختمان آتشنشانی بود. و حالا یک تعاونی توزیع مواد لبنی. ماشین توزیع را هر روز میبینم که سبدهای شیر را خالی میکند.
امروز هم نزدیک ظهر است و گرما دارد رُسم را میکشد. باید بروم. باید بروم برای همیشه از این شهر. این شهر آن روز که روزش بود به من وفا نکرد، حالا که دیگر...
این کتاب با ۱۸۳ صفحه، شمارگان ۵۵۰ نسخه و قیمت ۱۱۰ هزار ریال منتشر شده است.
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