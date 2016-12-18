امضای تفاهمنامه همکاری کمیته امدادو وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد امید، معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد، عیسی منصوری، معاون توسعه ی کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بابک هاشمی پور رئیس کانون کارفرمایی انجمن های صنفی دفاتر کاریابی و مشاوره ی شغلی برای توانمندسازی، اشتغال زایی مددجویان تحت پوشش تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

این تفاهم نامه با هدف کمک به بکارگیری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد با استفاده از ظرفیت های موجود در موسسات کاریابی غیر دولتی سراسر کشور به امضای طرفین رسیده است.

موضوع تفاهم نامه همکاری بین کمیته امداد امام (ره)، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کانون انجمن های صنفی به منظور انجام اقدامات موثر با استفاده از حداکثر ظرفیت آنان و جلب همکاری سایر دستگاه ها و تشکل های رسمی مرتبط و دستیابی به اشتغال پایدار مددجویان مستعد اشتغال است.

بر اساس این تفاهم نامه، کانون انجمن های صنفی متعهد شده است، نسبت به ارائه راهنمایی های لازم در زمینه فرصت شغلی در بازار کار متناسب، به کارگیری مددجویان جویای کار معرفی شده به موسسات کاریابی، انجام فرآیند کاریابی برای مددجویان ساکن در مناطق فاقد موسسه کاریابی، ارزیابی مستمر عملکرد انجمن های استانی، همکاری با ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و واحدهای استانی این نهاد در اجرای فعالیت کاریابی، حفظ اسرار و اطلاعات افراد معرفی شده جهت انجام کاریابی از طرف کمیته امداد و معرفی نماینده کانون در هر استان اقدام کند.

همچنین معرفی مددجویان مستعد اشتغال و ارسال مشخصات آنان به موسسات کاریابی، با هماهنگی ادارات کل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها و پرداخت حق الزحمه به کارگیری سهم کارجویی مددجویان از تعهدات کمیته امداد در این تفاهم نامه است.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این تفاهم نامه متعهد به نظارت بر عملکرد کانون و موسسات کاریابی در جهت اجرای صحیح مفاد تفاهم نامه، در اختیار گذاشتن اطلاعات عملکرد موسسات کاریابی به کانون و کمیته امداد به منظور شناسایی موسسات کاریابی شده است.

لازم به ذکر است، اجرای این تفاهم نامه برای مدت دو سال برنامه ریزی شده که در صورت توافق طرفین قابل تمدید است.