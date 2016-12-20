ساخت موسیقی «آزاد به قید شرط» به پایان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، ساخت موسیقی فیلم سینمایی «آزاد به قید شرط» به کارگردانی حسین شهابی توسط خود کارگردان به پایان رسید.

«آزاد به قید شرط» پنجمین ساخته سینمایی حسین شهابی است که به بررسی مشکلات اجتماعی و زندگی زندانیان آزاد شده پس از تحمل حبس طولانی مدت می پردازد.

سایر عوامل این فیلم عبارتند از تهیه کننده، نویسنده و کارگردان: حسین شهابی، مشاور هنری کارگردان: بهاره انصاری، مدیر فیلمبرداری: امین جعفری، صدابردار: فرخ فدایی، صداگذاری و میکس: بهمن حیدری، موسیقی: حسین شهابی، اجرای پیانو: اشکان نجاتی، طراح گریم: محمد رضا قومی، طراح صحنه: فرهاد عزیزی، تدوین: سیاوش شهابی، اسماعیل ترک زاد، مدیر تولید: حسن خضرآبادی، جانشین تولید: محمد کارهمت، برنامه ریز: نرجس ابراهیمی، دستیار برنامه ریز: فریبا طاهری، دستیار تهیه کننده: مهدی بختیار نژاد، دستیاران کارگردان: کاوه آهنگر، سیاوش شهابی، پویا پور یوسفی، دستیاران فیلمبردار: رضا سپهری، مهرداد عصری پور، عارف امیری، علی جعفری، عکاس: مهرداد امینی، دستیاران صحنه و لباس: رسول تقیانی، متین روستا، عاطفه غلامپور، مجریان گریم: امیر صفادل، نیلوفر گوهر دوست، مشاور رسانه ای: حسن محمدی، فیلمبردار پشت صحنه: مهدی بختیار نژاد، مدیر تدارکات: سعید روبال، تدارکات: غلامرضا جاهد.

در «آزاد به قید شرط» امیر جعفری، دیبا زاهدی، لیلا اوتادی، شقایق فراهانی، امیر دلاوری، رامین راستاد، احمد نیکپور، شکرخدا گودرزی، امیر داژاکام، علیرضا ثانی فر، وحید رستم پور گیلان، محمد کارهمت، فرشین طهماسب، مجید رمضانی، رها مردانی، سونیا شیرازی، علی حبیب پور، محمد اکبری، وحید اکبری، پیمان یونسی، احمد شهابی، شاهین حسینی، مهرداد نائمی، فرید اسحاقی، اکبر احمدی، علی افشاری و اکرم علمدار به ایفای نقش می پردازند.