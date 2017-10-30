۲ بازیگر سفیر آزادسازی زندانیان شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فیلم، سومین اکران مردمی فیلم «آزاد به قید شرط» ساخته حسین شهابی در حمایت از خانواده زندانیان شب گذشته ۷ آبان ماه با حضور بازیگران و عوامل این فیلم در پردیس چارسو برگزار شد.

در این مراسم نماینده دادستان کشور و رییس انجمن حمایت از خانواده زندانیان ضمن قدردانی از حسین شهابی با ارایه حکمی امیر جعفری و لیلا اوتادی را به عنوان سفیران آزادسازی زندانیان کشور معرفی کردند.

تمام عواید حاصل از فروش بلیت شب گذشته فیلم «آزاد به قید شرط» توسط انجمن حمایت زندانیان مرکز و نماینده ویژه حسین شهابی برای حمایت از خانواده زندانیان صرف می شود.

امیر جعفری، شقایق فراهانی، لیلا اوتادی، دیبا زاهدی، امیررضا دلاوری، رامین راستاد، امیر دژاکام، احمد نیکپور، شکرخدا گودرزی، علیرضا ثانی فر، وحید رستم پور گیلان، محمد کارهمت، فر شین طهماسب، مجید رمضانی، رها مردانی، سونیا شیرازی، علی حبیب پور، محمد اکبری، وحید اکبری، پیمان یونسی، احمد شهابی، شاهین حسینی، مهرداد نائمی، فرید اسحاقی، اکبر احمدی، علی افشاری و اکرم علمدار بازیگران این فیلم هستند.