مشاور اردوغان جماعت «گولن» رابه ارتباط با ترورسفیر روسیه متهم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، «ایلنور چویک» مشاور ارشد «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه روز دوشنبه در گفتگو با این خبرگزاری روسیه مدعی شد که ترور «آندرئی کارلوف» سفیر روسیه در ترکیه با «جنش گولن»- وابسته به فتح الله گولن- در ارتباط است.

چویک گفت: «گسترش روابط و همکاریهای عمیق در تمامی حوزه ها میان مسکو- آنکارا، خشم غرب به ویژه کشورهای آمریکا و آلمان را برانگیخته است. جدیدترین نمونه آن،‌ تلاشهای مشترک دو کشور برای نجات جان غیرنظامیان حلب بود. در واقع، تلاش غرب برای برهم زدن این روابط امری اجتناب ناپذیر است».

مشاور ارشد اردوغان در ادامه افزود: «جای بسی تأسف است که آنها از یک افسر پلیس وابسته به سازمان تروریستی فتح الله گولن برای ترور سفیر [روسیه] استفاده کردند. این سازمان همچنین در سرنگون ساختن جنگنده روسیه که به روابط [دوجانبه] ما لطمه زد، دست داشت».

این در حالی است که «فتح الله گولن» هرگونه ارتباط با ترور سفیر روسیه در آنکارا را تکذیب کرده است.

گفتنی است که روز دوشنبه نوزدهم دسامبر «آندرئی کارلوف» سفیر روسیه در ترکیه در حین سخنرانی در مراسم افتتاحیه یک نمایشگاه نقاشی در شهر آنکارا به ضرب گلوله یک فرد مسلح جان خود را از دست داد.

شایان ذکر است که آنکارا «فتح الله گولن»- واعظ اسلامی ترک تبار مقیم آمریکا- و جنبش تحت رهبری او را به اتهام دست داشتن در کودتای نافرجام پانزدهم ژوئیه در ترکیه غیرقانونی اعلام کرد؛ اتهاماتی که فتح الله گولن پیوسته آنها را رد می کند.