به گزارش خبرنگار مهر، مرکز آموزش و مشاوره بهار نکو در راستای برگزاری کلاس‌های مشاوره پیش ‌از ازدواج در شهرستان استهبان راه‌اندازی شد.

این مرکز گامی مؤثر در راستای ارتقای سطح آگاهی و استحکام پیوند زناشویی بین زوج‌های جوان ایجاد شده و چهارمین شعبه آن در استان فارس در شهرستان استهبان آغاز به کار کرد.

مرکز مشاوره بهار نکو توسط دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی شیراز فعالیت خود را از اسفندماه سال ۸۹ با هدف ارتقا سطح آگاهی زوج‌های در شرف ازدواج و استحکام پیوند زناشویی آغاز کرد و شامل واحدهای آموزش، مشاوره، پژوهش و فرهنگی است.

قرار است شعبه این مرکز در تمام شهرستان‌های فارس ایجاد شود.