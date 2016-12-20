تست موفقیت آمیز سرو هیدرولیک پمپ توربین گازی سولار سنتار

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت ایران منطقه شمالغرب، محمد حسین شریفیان اظهارداشت: پمپ مذکور از تجهیزات کلیدی در سیستم کنترل توربین سولار می باشد که تولید آن در انحصار یک شرکت امریکایی بوده و به دلیل استفاده در سیستم های کنترل هواپیما از تکنولوژی، حساسیت ودقت ساخت بالایی برخوردار می باشد.

وی افزود: اولین نمونه ساخته شده توسط شرکت مهندسی پولاد زمین با همکاری منطقه شمالغرب و مرکز انتقال نفت اشتهارد بر روی توربین گازی سولار سنتار نصب و با موفقیت تحت بهره برداری قرار گرفت.

پمپ مذکور علی رغم ابعاد کوچک قابلیت تامین فشار بالا و یکنواخت در بازه زمانی طولانی را دارا بوده و پیش بینی میگردد عمر عملکردی آن نسبت به نمونه های خارجی افزایش یابد.