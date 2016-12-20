به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدجواد قاسم‌پور ظهر سه شنبه در نشست خبری بزرگداشت حماسه ۹ دی با بیان اینکه این حماسه یک واقعه تاریخی گذشته نیست و همیشه زنده است،‌ اظهار کرد: به فرموده مقام معظم رهبری مردم با اعتقاد به نظام و دفاع از آن و واکنش به گستاخی بزرگ در روز عاشورای حسینی، پاسخ کوبنده‌ای به فتنه‌گران دادند.

وی با اشاره به اینکه در ۶ سال اخیر فعالیت‌های زیادی را در ستاد مردمی حماسه نهم دی داشته‌ایم، ادامه داد: وجه مردمی ۹ دی بزرگترین شاخصه این رویداد است.

دبیر ستاد مردمی حماسه نهم دی در خراسان رضوی با بیان اینکه هرسال در ستاد مردمی حماسه نهم دی به یک موضوع پرداخته شده، افزود: سال گذشته نفوذ مورد بحث قرار گرفت و بنا به این است که امسال نیز به موضوع نفاق پرداخته شود.

وی تصریح کرد: مقام معظم رهبری فرمودند عده‌ای به دنبال درست کردن یک انقلاب تقلبی هستند که در امتداد خط فتنه است و کار جبهه انقلاب روشنگری و بصیرت‌افزایی است و در این ایام در شهر امام رضا(ع) هفته پرشوری خواهیم داشت.

قاسم پور با بیان اینکه ۹ دی فراموش‌شدنی نیست و این واقعه نباید غیرواقعی معرفی شود،‌ بیان کرد: در این راستا با محوریت ۱۲۰ تشکل مردمی خراسان‌رضوی که ۳۰ تشکل مردمی آن در مشهد است، اقدامات و برنامه‌های ۹ دی با سه شاخصه مردمی، انقلابی و فرهنگی انجام می‌شود و در کنار آن از ظرفیت‌های نهادهای کشوری، استانی و شهری استفاده شده است.

وی عنوان کرد: برنامه‌های ۹ دی در ۵ محور مراسمات مردمی، فضاآرایی شهری، تولیدات مردمی، سلسله جلسات توانمندسازی فعالان و مبلغان ۹ دی و فضای مجازی برگزار می‌شود.

دبیر ستاد مردمی حماسه نهم دی در خراسان‌رضوی اظهار داشت: در سطح استان ۲۵ برنامه محوری با حضور حضرات آیات علم‌الهدی، صدیقی و مصباح و حجج‌اسلام رئیسی، پناهیان و ماندگاری و اساتیدی همچون رحیم‌پورازغدی، حسینی، باقری وغیره برگزار می‌شود و برنامه‌ها از دوم تا شانزدهم دی ماه برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اینکه برنامه‌های کلیدی ۹ دی خراسان‌رضوی در مشهد، نیشابور، تربت‌حیدریه، سبزوار، سرخس و طرقبه‌ شاندیز برگزار می‌شود، ادامه داد: سخنران مراسم مشهد که در مهدیه برگزار می‌شود آیت‌الله علم‌الهدی است.

قاسم پور با تاکید به اینکه این برنامه‌ها در سراسر استان برگزار می‌شود، اظهار کرد: سخنران مراسم نهم دی نیز در حرم مطهر رضوی حجت‌الاسلام پناهیان است.

وی در ادامه گفت: از دستگاه‌های دولتی درخواست داریم به وظایف خود در رابطه با موضوع ۹ دی عمل کنند و از مردم عقب نمانند.