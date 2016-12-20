حریق منزل مسکونی در کیانپارس

مقصود حق شناس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شب گذشته طی تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز خبر از حریق در مجتمع مسکونی واقع در کیانپارس دادند.

وی افزود: آتش نشانان در قالب یک تیم عملیاتی متشکل از دو خودروی اطفای حریق و یک خودروی امداد و نجات در محل حادثه حاضر و مشاهده کردند حریق در انبار پارکینگ یک مجتمع مسکونی چهار طبقه است.

مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز بیان کرد: آتش نشانان سریعا عملیات اطفا را آغاز و با قرار دادن دستگاه مکنده هوا دود ناشی از حریق را به خارج از انبار هدایت و به منظور شروع عملیات اطفا به درون آتش وارد شدند.

حق شناس عنوان کرد: این عملیات حدود یک ساعت به طول انجامید و حریق اطفا شد. همچنین آتش نشانان از سرایت حریق به منازل همجوار جلوگیری کردند.

وی در ارتباط با علت حادثه گفت: علت این حادثه از سوی کارشناسان اتصالی برق از قسمت چراغ اعلام شد.

حریق خودرو مزدا سواری در اثر اتصالی برق

مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز در ارتباط با حادثه دیگر گفت: روز گذشته همچنین شهروندی با تماس با سامانه ۱۲۵ ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز خبر از حریق خودروی مزدا سواری در منطقه منبع آب را اطلاع رسانی کرد.

حق شناس یادآور شد: آتش نشانان بلادرنگ و در قالب یک تیم عملیاتی متشکل از دو خودروی اطفای حریق دو دقیقه بعد در محل حادثه حاضر و مشاهده کردند این خودرو در اثر اتصالی برق در ناحیه موتور دچار حریق شده بود که این آتش سوزی با حضور آنی آتش نشانان در همان ناحیه اطفا شد.

وی ابراز امیدواری کرد: خوشبختانه در این حادثه هیچ فردی آسیب ندید و راننده خودرو با تماس به موقع با آتش نشانی اهواز از گسترش آتش به نقاط دیگر خودرو و همینطور خودرو های همجوار جلوگیری کرد.

