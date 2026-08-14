نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی و تصاویر ماهواره‌ای بیانگر جو ناپایدار در روز جمعه است.

مدیرکل هواشناسی خراسان‌شمالی افزود: پدیده غالب در ساعات بعدازظهر افزایش باد و افزایش ابر است و به دنبال تقویت شاخص‌های همرفتی، در پاره‌ای از نقاط به‌ویژه نیمه غربی و ارتفاعات، رگبار و رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: در روز شنبه جو نسبتاً پایدار خواهد بود و پدیده غالب وزش باد است و آسمان در اکثر ساعات صاف تا قسمتی ابری پیش‌بینی می‌شود.

داداشی بیان کرد: روز یکشنبه جو ناپایدار خواهد بود و برای جنوب شرق خراسان‌شمالی در ساعات بعدازظهر احتمال بارش‌های رگباری قابل انتظار است.

مدیرکل هواشناسی خراسان‌شمالی گفت: از روز شنبه تا اواخر هفته به‌تدریج افزایش نسبی دمای بیشینه پیش‌بینی می‌شود.

وی بیان کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته، خنک‌ترین نقطه خراسان‌شمالی از ایستگاه کوسه با کمینه دمای ۱۳ درجه سانتی‌گراد و گرم‌ترین نقطه از ایستگاه اسماعیل‌آباد با بیشینه دمای ۳۸ درجه سانتی‌گراد گزارش شده است.

داداشی افزود: طی همین مدت، کمینه دمای بجنورد ۲۲ و بیشینه دمای این شهر ۳۴ درجه سانتی‌گراد بوده است.