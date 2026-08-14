جوانرود یکی از زیباترین شهرهای ایران و اورامانات بهشت گردشگری است

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی صبح جمعه در همایش پیاده‌روی خانوادگی شهر جوانرود، با اشاره به ظرفیت‌های این شهرستان، اظهار کرد: جوانرود یکی از زیباترین شهرهای ایران است و منطقه اورامانات را می‌توان بهشت گردشگری کشور دانست.

وی افزود: از روانسر تا پاوه و ثلاث باباجانی و با مرکزیت جوانرود، مجموعه‌ای از ظرفیت‌های طبیعی و گردشگری در این منطقه وجود دارد و جنگل، درخت، طبیعت، آب و کوهستان از جاذبه‌هایی است که گردشگران می‌توانند از آنها بهره‌مند شوند.

استاندار کرمانشاه با اشاره به جایگاه تجاری جوانرود، گفت: این شهرستان به عنوان یکی از مراکز تجارت منطقه شناخته می‌شود و بازار جوانرود مورد استقبال گردشگرانی از نقاط مختلف کشور قرار گرفته است.

حبیبی ادامه داد: مردم جوانرود مردمی شاداب، بانشاط، خونگرم، متعصب و ورزش‌دوست هستند و حضور گسترده مردم در همایش پیاده‌روی خانوادگی امروز نمونه‌ای از این روحیه است.

وی با اشاره به حضور پررنگ بانوان در فعالیت‌های ورزشی، تصریح کرد: بانوان در حوزه ورزش ظرفیت‌های ارزشمندی دارند و مدیریت استان همواره از حضور و فعالیت آنان در عرصه‌های مختلف حمایت خواهد کرد.

استاندار کرمانشاه همچنین جوانرود را دارای دانش‌آموزان و جوانان مستعد دانست و گفت: جوانان این شهرستان در آزمون‌های سراسری و کنکور از استعداد بالایی برخوردارند و در بسیاری از خانواده‌ها شاهد حضور فرزندانی با تحصیلات عالی و موفقیت در رشته‌های مورد علاقه هستیم.

حبیبی با اشاره به جایگاه مرزی جوانرود، اظهار کرد: مردم این منطقه با تمام وجود از وجب‌به‌وجب خاک ایران اسلامی حفاظت و حراست کرده‌اند و مرزبانان واقعی کشور هستند.

وی درباره موضوع بازگشایی مرز جوانرود نیز گفت: مردم منطقه بر بازگشایی این مرز تأکید دارند و این موضوع در کارگروه ویژه مرز در حال پیگیری است و مقدمات لازم توسط فرمانداری در حال انجام است تا در صورت فراهم شدن شرایط، بازگشایی مرز به صورت قانونی دنبال شود.

استاندار کرمانشاه با اشاره به ظرفیت‌های ورزشی استان و منطقه اورامانات، خاطرنشان کرد: کرمانشاه مهد پهلوانان است و بیش از ۱۲۰ ورزشکار در سطوح المپیک، پارالمپیک، بین‌المللی و ملی دارد که نشان‌دهنده استعداد بالای جوانان استان در عرصه ورزش است.

حبیبی در پایان تأکید کرد: مدیریت استان حمایت‌های لازم از ورزشکاران و استعدادهای ورزشی را انجام خواهد داد و امیدواریم نبوغ و استعداد جوانان کرمانشاهی بیش از گذشته در عرصه‌های ملی و بین‌المللی بدرخشد.