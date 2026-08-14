آمریکا: ارتش اوکراین با کمبود شدید نیروی انسانی مواجه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری تاس، سرویس جاسوسی آمریکا در گزارشی که توسط بازرسان کل وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون)، وزارت امور خارجه و آژانس توسعه بین‌المللی این کشور تهیه شده، اذعان کرد که ارتش اوکراین با کمبود شدید نیروی انسانی و موشک‌های رهگیر مواجه شده است. این گزارش که بازه زمانی اول آوریل تا ۳۰ ژوئن سال ۲۰۲۶ را پوشش می‌دهد، جهت بررسی به کنگره آمریکا ارجاع شده است.

این گزارش با استناد به برآوردهای نهادهای اطلاعاتی پنتاگون تصریح کرد که محدودیت در زمینه نیروی انسانی و تجهیزات نظامی همچنان مانع اصلی در مسیر توانایی نیروهای اوکراینی برای ادامه مؤثر عملیات‌های رزمی است. از سوی دیگر، این گزارش به تداوم وابستگی شدید اوکراین به تأمین تسلیحات غربی اشاره و آن را «ناپایدار» توصیف کرد؛ چرا که کشورهای اهداکننده، اولویت‌های دیگری دارند که در کنار پرونده اوکراین نیازمند توجه به آن‌ها هستند.

در ادامه این سند آمده است که اوکراین به‌ طور ویژه از کمبود موشک‌های رهگیر لازم برای مقابله با موشک‌های بالستیک رنج می بردو این امر باعث شده اوکراین در بخش بزرگی از دفاع هوایی و موشکی خود، همچنان به حمایت‌های خارجی متحدانش متکی بماند.

گزارش مذکورشکست تلاش‌های اوکراین در مهار پیشروی‌های زمینی روسیه را پذیرفته و تأکید کرد که نیروهای اوکراینی موفق نشده‌اند به میزان کافی برای متوقف کردن پیشروی نیروهای روسیه در عرصه میدانی اقدام کنند.