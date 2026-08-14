پویا رجبینیا در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طرح تشدید نظارت بهداشتی ویژه ایام اربعین با هدف حفظ سلامت مصرفکنندگان، صیانت از حقوق عمومی و اطمینان از سلامت فرآوردههای خام دامی در سراسر استان کردستان اجرا شد.
وی افزود: با توجه به انتخاب مرز باشماق مریوان برای پنجمین سال متوالی به عنوان یکی از مرزهای خروجی زائران اربعین حسینی به سمت کشور عراق، نظارت بر مراکز و اماکن مرتبط با تهیه و عرضه مواد غذایی از اهمیت ویژهای برخوردار است.
رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی دامپزشکی کردستان بیان کرد: در اجرای این طرح، مواکب و مراکز تهیه، تولید، نگهداری، قطعهبندی، بستهبندی و عرضه فرآوردههای خام دامی در نقاط مختلف استان تحت بازرسی و نظارت بهداشتی قرار گرفتند.
رجبینیا ادامه داد: در مجموع ۳ هزار و ۴۱ نوبت بازدید از مراکز و اماکن هدف توسط بازرسان دامپزشکی انجام شد و طی این بازرسیها یک هزار و ۵۰۲ کیلوگرم فرآورده خام دامی فاسد و غیرقابل مصرف شناسایی و از چرخه مصرف خارج شد.
وی همچنین از تشکیل ۲۱ صورتجلسه تخلف در جریان اجرای این طرح خبر داد و گفت: پرونده متخلفان پس از انجام مراحل قانونی برای رسیدگی به ادارهکل تعزیرات حکومتی ارسال خواهد شد.
رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی دامپزشکی کردستان با تأکید بر استمرار نظارتها در ایام اربعین خاطرنشان کرد: بازرسان دامپزشکی استان تا پایان این ایام، سلامت فرآوردههای خام دامی عرضهشده در مراکز مختلف، بهویژه مواکب و مراکز مرتبط با خدماترسانی به زائران را با جدیت دنبال میکنند.
رجبینیا تصریح کرد: نظارت مستمر بر زنجیره تولید تا عرضه فرآوردههای خام دامی، نقش مهمی در پیشگیری از بروز بیماریهای ناشی از مصرف مواد غذایی ناسالم دارد و شهروندان و زائران نیز در صورت مشاهده موارد مشکوک میتوانند موضوع را به مراجع نظارتی دامپزشکی اطلاع دهند.
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