دومین تانکر حامل مواد سوختی در جاده مریوان واژگون شد

به گزارش خبرنگار مهر، جاده مریوان که این روز ها به جاده ای پر خطر و مرگبار تبدیل شده است در هفته جاری شاهد چپ شدن دومین تانکر حامل سوخت بود.

صبح روز پنج شنبه دوم دی ماه یک تانکر حامل سوخت به علت جدا شدن کابین از اتاق در جاده مریوان و نزدیک به دریاچه زریبار چپ شد و احتمال ورود مواد حامل تانکر به آب دریاچه و آلوده کردن آن وجود داشت.

ناتوانی راننده در کنترل وسیله نقلیه علت حادثه بوده است

فرمانده پلیس راه کردستان با اعلام این خبر گفت: این تانکر نفت کش در کیلومتر ۱۰ جاده مریوان به سمت مرز باشماق واژگون شد که حامل نفت گاز بود.

سرهنگ عیسی گوهری اظهار داشت: علت این حادثه ناتوانی راننده در کنترل وسیله نقلیه و تخطی از سرعت مطمئنه بوده است.

وی با بیان اینکه در این حادثه هیچ کس آسیب ندید، افزود: با تلاش نیروهای خدمات رسان راهداری و نیز محیط زیست، چاله ای برای جمع آوری سوخت این تانکر حفر شده تا از نشت آن به داخل دریاچه زریبار جلوگیری شود.

وی به رانندگان توصیه کرد با رعایت فاصله طولی و سرعت مطمئنه، از بروز حوادث رانندگی جلوگیری کنند.

خطری به لحاظ آلودگی مواد نفتی تالاب ها را تهدید نمی کند

مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان هم درباره تهدید این حادثه برای دریاچه زریبار گفت: با اطلاع رسانی سریع به ماموران حفاظت از محیط زیست مریوان، مردم و سازمان های مردم نهاد، از وقوع یک حادثه زیست محیطی جلوگیری شد.

عبد الوحید ریاضی فر با تقدیر از مشارکت مردم، افزود: این حادثه به دلیل نبود جرثقیل کشنده با کندی در حال مهار است، و در حال حاضر خطری زیست بوم این تالاب را به لحاظ آلودگی به مواد نفتی، تهدید نمی کند و با ایجاد خاکریزها از سرایت مواد نفتی به داخل آب اصلی دریاچه جلوگیری شده است.

این دومین سانحه واژگونی تانکر در هفته جاری در استان است که مورد نخست آن روز سه شنبه در محور سنندج به مریوان روی داد.