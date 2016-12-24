تظاهرات مردم نیجریه در حمایت از شیخ «عیسی قاسم»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، شهر کانو، بزرگترین شهر نیجریه روز گذشته شاهد برگزاری تظاهرات گسترده مردمی پس از اقامه نماز جمعه بود.
بر اساس این گزارش، شیخ «سنوسی عبدالقادر کانو» سخنگوی جنبش اسلامی نیجریه در این باره گفت که ما یورش نیروهای امنیتی بحرین به محل تحصن طرفداران شیخ عیسی قاسم، رهبر شیعیان بحرین را محکوم میکنیم.
شیخ سنوسی همچنین تاکید کرد که ما لغو تابعیت شیخ عیسی قاسم و استمرار ظلم علیه شیعیان در بحرین را محکوم می کنیم.
تظاهراتکنندگان نیجریه همچنین آل سعود را به حمایت از دولت بحرین برای هدف قرار دادن تحصنکنندگان در مقابل منزل شیخ عیسی قاسم متهم کردند.
گفتنی است، نیروهای امنیتی بحرین روز چهارشنبه گذشته به منطقه «الدراز» و محل تحصن طرفداران شیخ عیسی قاسم در مقابل منزل وی یورش برده و پس از درگیری با تعدادی از آنها از این محل عقبنشینی کردند.
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