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۴ دی ۱۳۹۵، ۱۱:۳۶

تظاهرات مردم نیجریه در حمایت از شیخ «عیسی قاسم»

تظاهرات مردم نیجریه در حمایت از شیخ «عیسی قاسم»

مردم نیجریه در حمایت از شیخ «عیسی قاسم» رهبر عالی شیعیان بحرین، تظاهرات کردند و با سر دادن شعارهایی اقدامات آل خلیفه علیه این روحانی برجسته را محکوم کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، شهر کانو، بزرگ­ترین شهر نیجریه روز گذشته شاهد برگزاری تظاهرات گسترده مردمی پس از اقامه نماز جمعه بود.

بر اساس این گزارش، شیخ «سنوسی عبدالقادر کانو» سخنگوی جنبش اسلامی نیجریه در این باره گفت که ما یورش نیرو­های امنیتی بحرین به محل تحصن طرفداران شیخ عیسی قاسم، رهبر شیعیان بحرین را محکوم می­‌کنیم.

شیخ سنوسی همچنین تاکید کرد که ما لغو تابعیت شیخ عیسی قاسم و استمرار ظلم علیه شیعیان در بحرین را محکوم می­ کنیم.

تظاهرات­‌کنندگان نیجریه همچنین آل سعود را به حمایت از دولت بحرین برای هدف قرار دادن تحصن­‌کنندگان در مقابل منزل شیخ عیسی قاسم متهم کردند.

گفتنی است، نیروهای امنیتی بحرین روز چهارشنبه گذشته به منطقه «الدراز» و محل تحصن طرفداران شیخ عیسی قاسم در مقابل منزل وی یورش برده و پس از درگیری با تعدادی از آنها از این محل عقب‌نشینی کردند.

کد مطلب 3858220

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