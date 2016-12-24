یک قبیله سرخپوستی با سبک زندگی اولیه کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، این سرخپوستان کوچ نشین در اعماق جنگل های موسمی آمازون و در مرز پرو زندگی می کنند.

آنها به محض نزدیک شدن بالگرد با ترس میان درختان مخفی شدند. اما ناگهان یکی از آنها از مخفی گاه خود بیرون آمده و نیزه ای را به سمت بالگرد پرتاب کرد.

ریکاردو استاکرت عکاس نشنال جئوگرافیک، در مسیر خود برای بازدید از قبیله ای دیگر که هم اکنون با شیوه های زندگی نوین خو گرفته اند، بود. اما تندباد سبب شد بالگرد مسیر خود را تغییر دهد و اوبه طور ناگهانی این قبیله سرخپوستان را دید.

تصور می شود این همان قبیله بی نامی باشد که در سال های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۰ نیز مشاهده شده بودند. زبان این قبیله مشخص نیست اما به نظر می رسد در سلامت زندگی می کنند چون اطراف آنان گیاهان مزرعه مختلفی مانند موز وجود داشت.

استاکرت درباره رفتار ساکنان قبیله می گوید: آنها پیامی داشتند، نیزه ها به معنای آن بود که مزاحم ما نشوید.