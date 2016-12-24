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۴ دی ۱۳۹۵، ۱۹:۳۶

همزمان با ثبت جهش تولید در برقآبی‌ها؛

تولید برق ایران به ۲۳۰ هزار گیگاوات افزایش یافت

تولید برق ایران به ۲۳۰ هزار گیگاوات افزایش یافت

وزارت نیرو با اشاره به تولید حدود ۲۳۰ هزار گیگاوات ساعت برق در نیروگاه‌های کشور، از ثبت جهش حدود ۱۲ درصدی تولید در نیروگاه‌های برقآبی از ابتدای امسال تاکنون خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، وزارت نیرو با انتشار گزارشی درباره آخرین وضعیت تولید برق در نیروگاه‌های برقآبی، اعلام کرد: وضعیت انرژی تأمین شده در شبکه سراسری از امسال تا پایان هفته سی و نهم نشان می‌دهد که انرژی تأمین شده ۲.۲ درصد نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش داشته و به ۲۲۹ هزار و ۳۵۴ گیگاوات ساعت رسیده است.

بر این اساس انرژی تولیدی داخل کشور نیز تا پایان هفته سی و نهم با افزایش ۲.۱۳ درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال به ۲۲۶ هزار و ۳۶ گیگاوات ساعت رسیده است.

همچنین سهم میزان انرژی دریافتی برون مرزی نیز با افزایش ۷.۳۵ درصد به ۳ هزار و ۳۱۸ گیگاوات ساعت رسیده است.

از کل انرژی تولیدی داخل کشور بیش از ۲۱۳ هزار و ۶۹۰ گیگاوات ساعت آن توسط نیروگاه‌های حرارتی و حدود ۱۲ هزار و ۳۴۶ گیگاوات ساعت آن توسط نیروگاه‌های برق آبی تولید شده است.

میزان انرژی تولیدی توسط نیروگاه‌های حرارتی و برق آبی از ابتدای امسال تا هفته سی و نهم نسبت به مدت مشابه پارسال به ترتیب ۱.۶۲ درصد و ۱۱.۸ درصد افزایش داشته است.

کد مطلب 3858802

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