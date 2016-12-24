تولید برق ایران به ۲۳۰ هزار گیگاوات افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، وزارت نیرو با انتشار گزارشی درباره آخرین وضعیت تولید برق در نیروگاه‌های برقآبی، اعلام کرد: وضعیت انرژی تأمین شده در شبکه سراسری از امسال تا پایان هفته سی و نهم نشان می‌دهد که انرژی تأمین شده ۲.۲ درصد نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش داشته و به ۲۲۹ هزار و ۳۵۴ گیگاوات ساعت رسیده است.

بر این اساس انرژی تولیدی داخل کشور نیز تا پایان هفته سی و نهم با افزایش ۲.۱۳ درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال به ۲۲۶ هزار و ۳۶ گیگاوات ساعت رسیده است.

همچنین سهم میزان انرژی دریافتی برون مرزی نیز با افزایش ۷.۳۵ درصد به ۳ هزار و ۳۱۸ گیگاوات ساعت رسیده است.

از کل انرژی تولیدی داخل کشور بیش از ۲۱۳ هزار و ۶۹۰ گیگاوات ساعت آن توسط نیروگاه‌های حرارتی و حدود ۱۲ هزار و ۳۴۶ گیگاوات ساعت آن توسط نیروگاه‌های برق آبی تولید شده است.

میزان انرژی تولیدی توسط نیروگاه‌های حرارتی و برق آبی از ابتدای امسال تا هفته سی و نهم نسبت به مدت مشابه پارسال به ترتیب ۱.۶۲ درصد و ۱۱.۸ درصد افزایش داشته است.