دلایل توقف صادرات برق به عراق/ ازسرگیری صادرات تا ۳۰ روز آینده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از توانیر، آرش کردی امروز در تشریح دلایل توقف صادرات برق ایران به عراق، گفت: توقف صادرات برق به دلیل اتمام مدت قرارداد بوده و چنانچه بخواهیم صادرات دوباره برق به عراق داشته باشیم باید الحاقیه و اصلاحیه جدید را در قرارداد تنظیم کنیم.

مدیرعامل توانیر تصریح کرد: در تنظیم قرارداد جدید باید بسته به شرایط روز و تغییر قیمت ارز و سایر مسائل عمده، مفاد جدیدی تنظیم شود که در همین راستا یک هیأت ایرانی از معاونان توانیر و سایر ارگان‌ها برای مذاکرات صادرات برق به این کشور سفر کرده‌اند.

این مقام مسئول، افزود: همواره با طرف عراقی در حال کار هستیم هرچند بابت نحوه وصول مطالبات هم، تیم ایرانی با طرف عراقی مذاکراتی خواهد داشت اما تأکید می‌کنم قطع صادرات برق ایران به عراق به دلیل اتمام زمان قرارداد بوده است.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا صادرات برق ایران به عراق افزایش می‌یابد یا خیر هم توضیح داد: شرایط کلی در این خصوص گذاشته شده که به این موضوع ربط داشته است اما باید منتظر بمانیم تا پس از بازگشت هیأت ایرانی به کشور، از لحاظ کارشناسی این موضوع را بررسی کنیم که قیمت برق صادراتی ایران به عراق افزایش یابد یا خیر، بنابراین منتظریم که مذاکرات نهایی شود.

کردی در پاسخ به این سؤال که آیا طرف عراقی از ایران درخواست افزایش صادرات برق کرده است یا خیر، بیان کرد: شبکه برق عراق اجازه نمی‌دهد که ایران میزان صادرات را افزایش دهد هرچند معتقدیم صادرات برق را در تابستان به دلیل نیاز داخلی نمی‌توانیم افزایش دهیم.

وی، افزود: میزان صادرات برق ایران به عراق برحسب ایام هفته متغیر بوده اما به طور متوسط ۷۰۰ تا هزار مگاوات به عراق صادر می‌شود.

مدیرعامل توانیر در پایان خاطرنشان کرد: پیش بینی می‌شود تا کمتر از یک ماه آینده صادرات برق ایران به عراق از سر گرفته شود.