واکنش وزارت خارجه به انتشار سخنان ظریف در مجلس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه، بهرام قاسمی با انتقاد از اقدام کریمی قدوسی تأکید کرد: «هر عقل سلیمی که ذره ای به فکر منافع ملی و نگران افشای اسرار کشور در برابر بیگانگان و بخصوص آمریکا باشد، می داند که نباید صحبت های خصوصی وزیرامورخارجه را که در جمع محدودی از نمایندگان معتمد مجلس بیان شده و برای نمایندگان مردم از بایدها و نبایدهای بیان مواضع و نحوه موضعگیری در کشور صحبت می کند، افشا کرد.»

وی افزود: «حتی اگر به متن پیاده شده توسط خود آقای کریمی قدوسی نیز رجوع شود، کاملا روشن است که منظور دکتر ظریف از اشتباه، برخی اشتباهات در نحوه موضعگیری عمومی پیرامون یک موضوع خاص بوده که هیچ ارتباطی با مفاد برجام یا استراتژی مذاکرات و نحوه انجام مذاکرات و یا نگارش برجام ندارد.

انتشار این سخنان (که وزارت امور خارجه به دلایلی کاملا روشن قادر به تایید صحت و سقم آنها یا ارائه توضیحات بیشتر نیست) گرا دادن و اطلاع رسانی به آمریکا از تاکتیک های مذاکراتی کشور است و می تواند موضع مذاکراتی جمهوری اسلامی را در مقابل حرکت های آتی آمریکا تضعیف نماید و بدیهی است که گناه آن بر عهده آقای کریمی قدوسی است.»

قاسمی اظهار داشت: «وزارت امورخارجه از پایبند نبودن مدعیان اخلاق و تدین به موازین قانونی جلسات محرمانه و نادیده انگاشتن و ذبح مصالح ملی و امنیتی کشور به پای مطامع شخصی و جناحی بسیار متاسف است و از این پس مجبور است برای افشا نشدن تاکتیک های مذاکراتی و تصمیمات استراتژیک و حساس ملت و نظام، در نحوه و شکل برگزاری چنین نشست هایی دقت بیشتری نماید.»