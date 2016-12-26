«مطالعات بازی» به «جنسیت» رسید

به گزارش خبرنگار مهر، پس از موضوعات «خشونت»، «یادگیری»، «اعتیاد» و «سلامت» ماهنامه «مطالعات بازی»، این بار نوبت به موضوع جنسیت رسیده است.

مولفه جنسیت به عنوان موضوعی که کمتر در صنعت بازی مورد تحلیل قرار گرفته است، در این ماهنامه به طریقی متفاوت و با دیدگاهی کارکردگرایانه مطالعه شده است. با مرور سه دهه پژوهش‌های صورت گرفته، به تفکیک سه حوزه مطالعاتی مختلف در عرصه رسانه بازی و معرفی سه جایگاه نقش‌آفرینی جنسیتی در این عرصه، به مطالعه مولفه یاد شده در نقش بازیساز، بازیکن و آواتار (کاراکتر بازی) پرداخته شده است. همچنین تحلیل مساله شکاف جنسیتی به‌عنوان یک دغدغه در صنایع مختلف و رخنه آن در صنعت بازیهای دیجیتال مورد بررسی و تعمیق قرار گرفته است.

در یادداشت این شماره با مسائلی همچون شرایط معاصر در زمینه مشاغل بازیسازی برای زنان بازیساز، موج جدید بازیهای دخترانه، کالبد شکافی از علل عدم استقبال زنان از بازیهای مردانه و جایگاه مردان در عرصه بازی آشنا می شویم. موضوع قابل توجه در یادداشت این شماره، اشاره به پژوهشهای مخروطی در حوزه بازیهای دیجیتال و جنسیت است که به طور کل معرف سیر تحقیقات انجام شده در دنیا از نقطه صعود تا فرود آن است به طوریکه در دهه اخیر مطالعات این عرصه در مسیر سراشیبی قرار گرفته است.

موضوع قابل توجه دیگر در این شماره، شمار زنان پژوهشگر برتر در این حوزه است. مطالعات بازی بنا بر روال خود، در هر شماره به معرفی برجسته ترین پژوهشگران در هر موضوع مورد مطالعه از بازیهای دیجیتال می پردازد. در این شماره و به فراخور موضوع ماهنامه جنسیت، زنان پژوهشگر در حیطه بازیهای دیجیتال و جنسیت، بخش غالب محققان برتر و فعال را تشکیل داده اند.

تازه‌ترین شماره از ماهنامه «مطالعات بازی» را می‌توانید اینجا مطالعه کنید.