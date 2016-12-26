دلار امروز ۵۲ تومان گران شد/نرخ به ۴۱۳۸ تومان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان معاملات بازار آزاد امروز(دوشنبه) تهران، قیمت هر دلار آمریکا با ۵۲ تومان افزایش به ۴۱۳۸ تومان رسیده است؛ این در حالی است که دولت بر این باور است که این نرخ غیرطبیعی و ناشی از فضای روانی بازار است.

بر این اساس هر یورو ۴۳۵۵ تومان، پوند ۴۹۷۸ تومان، درهم امارات ۱۱۴۱ تومان و لیر ترکیه ۱۱۸۹ تومان است.

هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با افزایش ۱۱ هزار و ۷۰۰ تومانی به یک میلیون و ۱۸۳ هزار تومان رسیده است، ضمن اینکه قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با افزایش ۵ هزار تومانی، یک میلیون و ۱۴۵ هزار تومان، نیم سکه با افزایش ۶ هزار تومانی ۶۱۶ هزار تومان، ربع سکه با افزایش ۳ هزار تومانی ۳۳۰ هزار تومان و هر قطعه سکه یک گرمی با افزایش ۳ هزار تومانی ۲۰۵ هزار تومان معامله شد.

هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۱۳۴ دلار و ۵۰ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۱۱۴ هزار و ۶۲۵ تومان است.