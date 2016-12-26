انتظار از راهنمایان برای اجرای باکیفیت کنوانسیون ۲۰۱۷

به گزارش خبرنگار مهر، نشست هم‌اندیشی برگزاری کنوانسیون راهنمایان گردشگری ۲۰۱۷ پیش از ظهر روز ۶ دی ماه در سالن اجتماعات سازمان میراث فرهنگی برگزار شد.

در این برنامه محسن حاجی سعید دبیر کنوانسیون راهنمایان ۲۰۱۷ گفت: بعد از اینکه خبر میزبانی ایران برای کنوانسیون را به چرخه صنعت گردشگری اعلام کردیم، ۷۰ درصد فعالان اطمینان دادند که ایران میزبان شایسته‌ای برای این برنامه است، ما ۲۵۰ سفیر برای ایران تربیت می‌کنیم تا در ۴۵ کشور به تبلیغ ایران بپردازند؛ آن هم در رسانه‌هایی که کمتر درباره ایران صحبت شده است. چون مبارزه با ایران‌هراسی برای ما بسیار اهمیت دارد و ایران‌هراسی است که دلیل اصلی سفر نکردن به ایران به شمار می‌آید. امیدواریم بتوانیم در این راه با سیاست‌های سازمان میراث فرهنگی همگام باشیم.

وی به تشریح بازرسی‌های انجام شده برای میزبانی از میهمانان خارجی پرداخت و گفت: دبیرکل سازمان جهانی جهانگردی در روز افتتاحیه کنوانسیون به ایران خواهد آمد. در این زمینه سازمان میراث فرهنگی به ما کمک زیادی کرد تا بالاترین مقام گردشگری دنیا در این برنامه حضور پیدا کند.

حاجی سعید گفت: ما در یک بخش هنوز به حمایت نیاز داریم و آن بخش پروازی است. من از بخش پرواز کشور تقاضا دارم که مشکلاتمان را در این زمینه حل کند تا ما به سمت انجام کارهای خلاقانه پیش برویم.

در این برنامه اعلام شد که کنوانسیون راهنمایان گردشگری ۲۰۱۷ از ششم تا هجدهم بهمن ماه در شهرهای تهران، قزوین، زنجان، همدان، اصفهان، کاشان و فارس برگزار خواهد شد و این شهرها میزبان پس‌تور و پیش‌تور هستند که ۱۴۰ میهمان برای پیش‌گشت و ۲۳۹ میهمان برای پس‌گشت ثبت‌نام کرده‌اند؛ در کل ۴۰۲ نفر از ۴۵ کشور دنیا به ایران خواهند آمد که از نهم تا سیزدهم بهمن ماه در تهران برای مراسم اصلی کنوانسیون حاضر خواهند شد.

در این میان دو درصد از میهمانان خارجی، اعضای هیأت مدیره تشکل‌های گردشگری کشورشان هستند. ۹ درصد از آنان، نمایندگان انجمن‌ها، ۵۸ درصد عضو انجمن‌های صنفی و ۳۱ درصد غیرعضو هستند. تاکنون ۲۵۰ درخواست روادید برای میهمانان خارجی ثبت شده و برای ۲۰۳ نفر، کد روادید ارسال شده است.

علی باقر نعمتی زرگران مدیرکل تبلیغات و بازاریابی گردشگری در این برنامه گفت: برگزاری برنامه‌های پیش‌تور از پس‌تور بسیار مهمتر است چرا که میهمانان خارجی، مهمان تعدادی از استان‌ها خواهند شد و روند دریافت خدمات و کیفیت خدمات ارائه شده به آنها در مراسم کنوانسیون اصلی تأثیرگذار خواهد بود؛ بنابراین از استان‌هایی که میزبان پیش‌تور شده‌اند، تقاضا داریم به این مسئله بیشتر توجه کنند.

رجبعلی خسروآبادی مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران نیز گفت: کمیته امنیت گردشگران را راه‌اندازی کرده‌ایم و برای همه نوع همکاری آمادگی داریم؛ حتی در بحث اقامت در تهران نیز اگرچه یکی از راهنمایان اعلام کرد مشکل اقامت داریم ولی مدیرعامل گروه هتل‌های هما در این برنامه گفت که آمادگی همکاری را دارد. من از این دو صحبت نتیجه‌ می‌گیرم که اگر مشکلی هم وجود داشته باشد، حل خواهد شد.

وی ادامه داد: ما از انجمن‌های صنفی راهنمایان که این کنوانسیون جهانی را برگزار خواهند کرد، بیشتر از هر تشکل دیگری انتظار داریم که به خوبی آن را اجرا کنند. در این زمینه ما نیز کمکشان خواهیم کرد. ما توقع داریم که این برنامه نیز به بهترین شکل و با کیفیت اجرا شود.

یارمحمدیان مدیر اداره میراث فرهنگی کاشان نیز در این برنامه گفت: کاری که راهنمایان گردشگری در پراگ برای گرفتن میزبانی کنوانسیون ۲۰۱۷ انجام دادند، کمتر از کار جوانان در حوزه ایثار و شهادت نبود؛ امیدواریم تصویر واقعی از ایران را ارائه بدهیم. در این راه عده‌ای متوجه نمی‌شوند که چقدر گردشگری برای ارزش‌های انقلاب مؤثر است؛ ما امیدواریم که آن عده این موضوع را بفهمند.