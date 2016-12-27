ثبت نام ۲۵۰۰۰ بهره بردار بخش کشاورزی در سامانه جامع پهنه بندی

فاطمه خمسه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این سامانه در راستای قانون رفع موانع تولید رقایت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، راه اندازی شده است.

وی هدف از راه اندازی این سامانه را؛ سر شماری دقیق بهره برداران کشاورزی، قطعات زراعی، قطعات باغی، دام وطیور، آب وخاک، شیلات و صنایع کشاورزی و همچنین بروزرسانی آمار و اطلاعات پایه کشاورزی، آبادی های، کارشناسان پهنه و مراکز جهاد کشاورزی در سراسر استان ذکر کرد.

خمسه تصریح کرد: در همین راستا مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی نیز اقدام به راه اندازی این سامانه در استان قزوین از خرداد ماه سالجاری کرده است.

به گفته این مقام مسئول؛ تاکنون اطلاعات ۱۱۴ پهنه، کارشناسان پهنه و اطلاعات پایه کلیه مراکز جهاد کشاورزی وارد سامانه شده است.

خمسه یاد آور شد: آمار و اطلاعات بیش از ۲۵ هزار نفر از بهره برداران بخش کشاورزی در سراسر استان در این سامانه ثبت شده است.