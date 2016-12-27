به گزارش خبرگزاری مهر، قرارداد پخش بین المللی فیلم سینمایی «تیک آف» به نویسندگی و کارگردانی احسان عبدی پور و تهیه کنندگی طهورا ابوالقاسمی با نگین موسوی مدیر بین الملل فیلمیران بسته شد تا با نزدیک شدن به بازار فیلم برلین، رایزنی ها جهت شرکت این فیلم در جشنواره ها آغاز شود.

در خلاصه داستان «تیک آف» آمده است: در آخرین سال ها و چکه های باقی مانده از جوانی، شیرزاد، از پنج سال زندگی روی اقیانوس و در کابین کشتی ها برمی گردد و در خلوت پایان یک جشن شبانه با رفیق های قدیمی اش، ناگهان زندگی او و چهار دختر و پسر، به سمت غریبی سر کج می کند. شوخی شوخی و بازی بازی، هر پنج نفر راه می افتند به قتل عام عقده های چند ساله و کام گرفتن از زندگی و جوانی.

مصطفی زمانی، پگاه آهنگرانی، رضا یزدانی، سوگل قلاتیان و حمزه مقدم بازیگران این فیلم هستند.

سایر عوامل فیلم عبارتند از مدیر فیلمبرداری: ساعد نیک ذات، تدوین: سپیده عبدالوهاب، طراح و چهره پرداز: سودابه خسروی، صدابرداران: جهانگیر میرشکاری، مهدی ابراهیم زاده، طراحی و ترکیب صدا: حسین ابوالصدق، خواننده: رضا یزدانی، موسیقی: محسن شریفیان، بابک شهرکی، جلوه های بصری: شهاب الدین نجفی، استودیو روشنا، عکاس: سید عبدالحسین نواب موسوی، مدیر تولید: سمیرا علایی، منشی صحنه: آذر تجلی، مدیر تبلیغات: میثم میرزایی، مشاور رسانه ای: نگین موسوی، سرمایه گذاران: بیمه رازی، مهتاب کرامتی و طهورا ابوالقاسمی.

پخش فیلم سینمایی «تیک آف» بر عهده دفتر پخش بامداد فیلم است.