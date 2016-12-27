به گزارش خبرنگار مهر، ستار محمودی امروز در حاشیه نشست سالانه معاونین بهره‌برداری شرکت‌های آب و فاضلاب شهری و روستایی سراسر کشور با بیان اینکه از ابتدای سال آبی جاری (مهرماه ۹۵) تاکنون، میانگین بارش‌ها در کشور حدود ۴۰ میلیمتر بوده که در هم‌سنجی با پارسال (۹۹ میلیمتر) کاهش چشمگیری نشان می‌دهد، گفت: سرمایه گذاری کنونی در بخش بهره برداری کشور بیش از ۴۵۰ هزار ریال به قیمت دفتری است.

قائم مقام وزیر نیرو با اعلام اینکه بهره برداری از تجهیزات، حفظ تاسیسات و کاهش استهلاک آنها از ماموریت‌های اصلی فعالان بخش بهره برداری آب و فاضلاب است که باید با شیوه های نوین و مدرن انجام شود، تصریح کرد: خدمت رسانی به حدود ۲۵ میلیون مشترک خدمات آب و فاضلاب در کشور موجب شده مردم به فعالیت و سرمایه کاری وزارت نیرو اعتماد داشته باشند.

این مقام مسئول سیاست وزارت نیرو را ارتقای کیفیت و استاندارد آب عنوان کرد و افزود: در شرایط فعلی هر چند آب به ابزاری برای افزایش رفاه تبدیل شده اما ابزارهای مصرفی مردم همچون کولرها، ظرفشویی‌ها، لباس شویی‌ها و ... آب زیادی مصرف می‌کنند و باید بهره برداران با حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت به ارایه راهکار برای مدیریت مصرف در این حوزه بپردازند.

پیشنهاد جریمه مشترکان پرمصرف آب به دولت رفت

محمودی همچنین در خصوص نحوه برخورد با مشترکان پرمصرف آب هم توضیح داد: وزارت نیرو اخیرا پیشنهادی را به دولت ارسال کرده که در صورت تصویب در هیات دولت امکان برخورد قانونی با مشترکان پرمصرف آب در کشور فراهم می شود.

قائم مقام وزیر نیرو با اعلام اینکه وزارت نیرو هیچ گاه به دنبال حرکات قهرآمیز و قطع آب مشترکان نیست، اظهار داشت: اما باید از ابزارها و اهرم‌های اقتصادی بازدارنده برای زمان‌های سخت کم‌آبی می‌خواهیم از این اهرم‌ها استفاده کنیم.

این مقام مسئول با یادآوری اینکه این ابزارها به این شکل خواهد بود که آب‌بها از این مشترکان به صورت قیمت تمام شده آب و یک مقدار بالاتر از آن با مشترکان پرمصرف برخورد خواهد شد، تاکید کرد: این موضوع پیشنهاد شده و اینکه پذیرفته شود را باید به آینده موکول کنیم.

وی با یادآوری اینکه برخورد با مشترکان پرمصرف دو بار سابقه مطرح شدن دارد که یک بار آن به حدود ۱۵ سال قبل بازمی‌گردد که به دلیل شرایط خاص آن سال‌ها این موضوع مطرح شد و در دولت مصوب شد اما برای یک دوره محدودی بود که مجوز آن منقضی شد، تبیین کرد: در سال‌های گذشته نیز این موضوع مجدداً پیگیری و قرار شد به صورت قانون در بیاید و به مجلس رفت اما در آنجا مورد تصویب قرار نگرفت از این رو مجدداً این موضوع در یکی، دو سال گذشته مطرح و در مجلس حتی تصویب شد.

محمودی، ادامه داد: وزارت نیرو مجدداً دنبال این بوده که در خود دولت که در این خصوص یک مقدار محدودیت‌هایی دارد آن را تصویب و از این ابزارها برای مدیریت مصرف آب استفاده کنیم.

تدوین نظام جامه بهره برداری آب

حمیدرضا تشیعی معاون نظارت بر بهره‌برداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور هم در این نشست با بیان اینکه ارائه خدمات به صورت پایدار و پیوسته مطابق با استانداردها و بهبود ظرفیت‌ها و سیستم‌ها هدف اصلی در بهره برداری است، گفت: هم اکنون بیش از ۴۵ هزار میلیارد تومان سرمایه در اختیار بهره برداران بخش آب و فاضلاب کشور است.

این مقام مسئول با اعلام اینکه ارائه خدمات استاندارد در بهره برداری نیازمند توانمندی، اطلاعات، دانش، منابع مالی خرد اقتصادی، سیستم‌ها و روش‌های نوین است، تصریح کرد: به دنبال افزایش مشارکت بخش خصوصی در فعالیت‌های بهره برداری در تاسیسات آب و فاضلاب کشور هستیم.

وی با اشاره به مقوله اقتصاد مقاومتی در حوزه بهره برداری از تاسیسات آب و فاضلاب هم اظهار داشت: تنوع بخشی به منابع مالی، مدیریت بحران‌های احتمالی، مدیریت تقاضا و مصرف و بهبود فرآیند نگهداشت دارایی‌های فیزیکی و ارتقای شایستگی‌های فردی نیروی انسانی برای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی مورد نیاز است.

معاون نظارت بر بهره برداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در پایان خاطرنشان کرد: نظام جامع بهره برداری آب و فاضلاب در دستور کار قرار گرفته تا یک بار برای همیشه یک چارچوب اساسی برای بهره برداری تدوین شود.