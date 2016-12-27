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۷ دی ۱۳۹۵، ۱۵:۴۲

رئیس‌کل دادگستری استان البرز:

مردم بزرگ‌ترین سرمایه نظام جمهوری اسلامی هستند

مردم بزرگ‌ترین سرمایه نظام جمهوری اسلامی هستند

کرج - رئیس‌کل دادگستری استان البرز با تأکید بر اینکه مردم بزرگ‌ترین سرمایه نظام اسلامی ایران هستند، گفت: از این سرمایه‌ باید با قدرشناسی حفاظت کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد فاضلیان در آئین گرامیداشت حماسه نهم دی که ظهر سه‌شنبه در سالن شهدای قوه قضائیه اداره کل دادگستری استان البرز برگزار شد، اظهار کرد: ایام میثاق با آرمان‌های انقلاب و نظام اسلامی ایام‌الله است و روز حماسه‌آفرینی مردم در نهم دی نیز به‌عنوان یکی دیگر روزهای خاص و باافتخار این مردم تلقی می‌شود.

به گفته رئیس‌کل دادگستری استان البرز، این مردم باوجودآنکه آن‌چنان‌که باید حق آنان از طرف ما مسئولان ادانشده است، بارها و بارها ثابت کردند که همیشه در پاسداری از نظام اسلامی و آرمان‌های انقلاب درصحنه هستند.

فاضلیان تصریح کرد: حضور حماسی مردم در نهم دی گواه بصیرت مردم بود، مردم با بصیرت و آگاهی به صحنه آمدند و حماسه آفریدند.

رئیس‌کل دادگستری استان البرز با اشاره به این مهم که مردم ولی‌نعمت ما هستند، گفت: مردم ولی‌نعمت مسئولان هستند که به پشتیبانی و حمایت آنان است کهپایه‌های نظام استوار می‌ماند و استکبار این مطلب راندید و به همین خاطر در جریان فتنه مردم با بصیرت مقابله کردند و استکبار با شکست مواجه شد.

وی توضیح داد: مردم بزرگ‌ترین سرمایه نظام اسلامی ایران هستند، سرمایه‌ای که باید آن را با قدرشناسی حفظ کرد.

فاضلیان تصریح کرد: در جریان فتنه سال ۸۸، منافع شخصی خواص، جامعه را فریب داد و شکافی بین مردم و مسئولان ایجاد شد و امروز باید تمامی ما برای فتنه‌های جدید آمادگی داشته باشیم.

کد مطلب 3861610

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