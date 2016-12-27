به گزارش خبرنگار مهر، احمد فاضلیان در آئین گرامیداشت حماسه نهم دی که ظهر سهشنبه در سالن شهدای قوه قضائیه اداره کل دادگستری استان البرز برگزار شد، اظهار کرد: ایام میثاق با آرمانهای انقلاب و نظام اسلامی ایامالله است و روز حماسهآفرینی مردم در نهم دی نیز بهعنوان یکی دیگر روزهای خاص و باافتخار این مردم تلقی میشود.
به گفته رئیسکل دادگستری استان البرز، این مردم باوجودآنکه آنچنانکه باید حق آنان از طرف ما مسئولان ادانشده است، بارها و بارها ثابت کردند که همیشه در پاسداری از نظام اسلامی و آرمانهای انقلاب درصحنه هستند.
فاضلیان تصریح کرد: حضور حماسی مردم در نهم دی گواه بصیرت مردم بود، مردم با بصیرت و آگاهی به صحنه آمدند و حماسه آفریدند.
رئیسکل دادگستری استان البرز با اشاره به این مهم که مردم ولینعمت ما هستند، گفت: مردم ولینعمت مسئولان هستند که به پشتیبانی و حمایت آنان است کهپایههای نظام استوار میماند و استکبار این مطلب راندید و به همین خاطر در جریان فتنه مردم با بصیرت مقابله کردند و استکبار با شکست مواجه شد.
وی توضیح داد: مردم بزرگترین سرمایه نظام اسلامی ایران هستند، سرمایهای که باید آن را با قدرشناسی حفظ کرد.
فاضلیان تصریح کرد: در جریان فتنه سال ۸۸، منافع شخصی خواص، جامعه را فریب داد و شکافی بین مردم و مسئولان ایجاد شد و امروز باید تمامی ما برای فتنههای جدید آمادگی داشته باشیم.
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