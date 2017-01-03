کتاب بازیگر «جنگ ستارگان» پس از درگذشتش پرفروش شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک تایمز، این بازیگر که در آخرین روزهای سال ۲۰۱۶ در ۶۰ سالگی درگذشت، چند رمان جدی زندگینامه‌ای نوشت که کتاب پرفروش «کارت‌پستال‌هایی از لبه» که شامل تلاش او برای مقابله با اعتیاد به مواد مخدر و بیماری روحی بود از جمله آنهاست.

او سه کتاب خاطرات درباره تجربیاتش از زندگی در خانواده‌ای که مادرش خود بازیگری شناخته شده بود، نوشته است و در یکی از آن‌ها از رابطه‌اش با هریسون فورد در جریان ساخته شدن فیلم‌های «جنگ ستارگان» و تلاش یک دهه‌ای‌اش برای مقابله با بیماری دوقطبی یاد کرده است. آخرین تلاش او در این زمینه انتشار کتاب خاطراتش با عنوان «پرنسس وقایع‌نگار» بود که ماه پیش وارد بازار کتاب شد.

این کتاب که درباره خاطرات کری فیشر از زمانی است که او ۱۹ سال داشت و در نقش پرنسس لیا بازی می‌کرد، در راس کتاب‌های پرفروش آمازون قرار گرفت و روز پنج شنبه اعلام شد که همه نسخه‌های آن وارد چرخه فروش شده است و در انبارها چیزی از آن موجود نیست. «بلو رایدر پرس» که ناشر این کتاب است و این کتاب را روانه بازار کرده اعلام کرد ۶۵ هزار نسخه دیگر از این کتاب را چاپ و به ۱۷۳ هزار نسخه‌ای که اکنون در چرخه فروش است، اضافه می‌کند.

این در حالی است که دو کتاب دیگر کری فیشر شامل «کارت‌پستال‌هایی از لبه» و «نوشیدن واهی و پوچ» نیز در فهرست ۱۰ کتاب پرفروش آماوزن جای گرفتند وهمه نسخه‌های آنها از انبارها خارج شده‌اند. این دو کتاب توسط انتشارات «سیموند اند شوستر» منتشر شده و این ناشر اعلام کرد ۱۷۵۰۰ نسخه از کتاب نخست و ۲۰ هزار نسخه از کتاب دوم را در دست تجدید چاپ دارد. این در حالی است که تاکنون ۵۰۰ هزاز نسخه از این دو کتاب به فروش رسیده‌اند.

در عین حال کتاب‌دوستان به کتاب «غرق نشدنی» نیر توجه نشان داده‌اند. این کتاب خاطرات مادر کری فیشر یعنی دبی رینولدز بازیگر قدیمی هالیوودی است که روز چهارشنبه و یک روز پس از درگذشت دخترش در ۸۴ سالگی درگذشت. این کتاب که در جایگاه ۲۴ هزار و ۱۷۲ فروش آمازون جای داشت، یک روز پس از درگذشت این بازیگر به مکان ۳۹۵ رسید.

پس از درگذشت کری فیشر که سه‌شنبه هفته پیش رخ داد، شماری از رمان نویسان در بزرگداشت وی از سبک بامزه، صادقانه و بی‌پرده وی در نویسندگی یاد کردند.

از جمله این نویسندگان جان اسکالزی بود که در لس‌انجلس تایمز ضمن اشاره به فیلم‌های به جا مانده از این بازیگر نوشت: میراث به جای مانده از وی شامل کتاب‌های او نیز می‌شود که هوشیارانه، خودآگاهانه و استوار نوشته شده‌اند.