نگرانی از تهدید پناهگاه حیات وحش دره انجیر

به گزارش خبرگزاری مهر، در نامه ارسالی انجمن یوزپلنگ ایرانی خطاب به دکتر معصومه ابتکار معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست ، آمده است: در پی انتشار اخبار نگران کننده ای در مورد بررسی مجدد امکان احداث معدن آنومالی شمالی، موسوم به D۱۹، در حاشیه پناهگاه حیات وحش دره انجیر، به استحضار می‌رساند این منطقه یکی از مهمترین زیستگاه های یوزپلنگ در کشور است که به رغم مشکلات سال های اخیر، در گذشته همواره جمعیت زادآور از یوزپلنگ را در خود جای داده است. به ویژه اهمیت پناهگاه حیات وحش دره انجیر به عنوان چهارراه ارتباطی بین زیستگاه های یوزپلنگ در استان یزد بسیار کلیدی و تعیین کننده است.

بر اساس مطالعات انجام شده از سال ۹۰ تاکنون، تمام یوزپلنگ های شناسایی شده در استان یزد حداقل یکبار از این منطقه عبور کرده اند. لذا حفظ کامل منطقه و عرصه های زیستگاهی پیرامونی آن، برای بقای جمعیت یوزپلنگ بسیار حیاتی است. به ویژه در شرایطی که جمعیت یوزپلنگ در کشور بسیار آسیب پذیر و شکننده است، حذف هر یوزپلنگ یا تخریب هر قسمتی از زیستگاه کاملا جبران ناپذیر خواهد بود.

بزرگترین امید ما در مورد بقای جمعیت یوزپلنگ در استان یزد، تراکم پایین سکونت گاه‌های انسانی است که موجب ارتباط چند زیستگاه تحت حفاظت را فراهم کرده است. این ارتباط امکان مهاجرت گسترده یوزها بین این زیستگاه‌ها را فراهم کرده و می‌تواند موجب احیای دوباره جمعیت توسط یوزهای مناطق پیرامونی شود. این اتفاقات در صورتی قابل وقوع است که تحت هر شرایطی زیستگاه های فعلی یوزپلنگ در استان یزد و دیگر استان ها به طور کامل حفظ شود.

لذا از سرکارعالی به عنوان عالی ترین مقام سازمان حفاظت محیط زیست و کلیدی ترین فرد برای اتخاذ تصمیم در این مورد، تقاضا می شود هم چون گذشته با ادامه مخالفت با احداث معدن آنومالی شمالی، آخرین امیدها برای حفظ جمعیت یوز ایرانی را زنده نگه‌دارید.

انجمن یوزپلنگ ایرانی آمادگی دارد جهت شفاف شدن بهتر موضوع، در صورت درخواست سازمان حفاظت محیط زیست گزارشی جامع ارسال نماید. امیدواریم با جلوگیری از احداث این معدن، امیدها برای حفاظت از آخرین بازمانده های یوزپلنگ ایرانی زنده بماند.